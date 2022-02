Descubre la Terra Chá, un paraíso ambiental compuesto por cinco municipios

La Terra Chá, y en concreto esta Mancomunidad en su conjunto alberga un importantísimo patrimonio paisajístico y ambiental que constituye uno de sus principales activos diferenciadores: bosques, prados, ríos, lagos, montes, valles… espacios paradisíacos en perfecto estado de conservación.

Cinco ayuntamientos –Abadín, Castro de Rei, Cospeito, Outeiro de Rei y A Pastoriza– así como una gran cantidad de servicios, patrimonio y naturaleza conforman este territorio en plena naturaleza.

Abadín

El ayuntamiento de Abadín es uno de los municipios chairegos por los que atraviesa el Camiño Norte –la etapa completa, de dificultad media, tiene una extensión de 22 kilómetros; un tramo que se realiza en unas 12-15 horas–, con un trazado que discurre por la ladera del monte Pena da Roca hasta llegar a Xesta. Allí, el lugar de Galgao es conocido por la ermita de San Cosme da Montaña, un lugar de culto donde cada 27 de septiembre se celebra una multitudinaria romería. En su fachada se puede ver una concha que invita a girar a la izquierda por un camino que cruza la Nacional-634 para llegar a Gonzán, donde se encuentra el albergue de peregrinos y varios servicios, como bares, farmacia y un pequeño supermercado.

Terrenos en Abadín

Además, hay varias ferias que se celebran en la comarca. Gontán mantiene dos, el primer y el tercer sábado de mes, además de contar con grandes citas anuales como Expogrelo o la Feira de Santos.

A medio kilómetro de Gontán está Abadín, villa que da nombre al municipio que es puerta de entrada en la Terra Chá. Cuenta la leyenda que existía un abad que cobraba los tributos de forma dictatorial, y por eso los vecinos le llamaban, con retranca, abadín. Esta localidad recibirá al caminante con la iglesia de Santa María, de origen románico, y que solo requiere un pequeño desvío para verla. Numerosas muestras de arquitectura popular, cruceiros y capillas se suman a los lugares de interés que ofrecen Gontán y Abadín.

Área recreativa de Gontán

Uno de los encantos de este municipio es el área recreativa de Gontán. Está situada a orillas del río Labrada a su paso por el núcleo de Gontán. Cuenta con un merendero y una playa fluvial acondicionada con una explanada de cemento para facilitar el baño. Se enmarca en un entorno de vegetación de ribera, con robles, abedules, alisos y sauces, entre otros árboles, que hacen de este lugar el idóneo para pasar un día soleado.

Senderismo: Ruta dos Muíños

Otra de las alternativas que ofrece Abadín es el senderismo. La de Os Muíños es la ruta más corta de la red de senderos de A Terra Chá, con sólo 5,7 km que transcurren por el interior de una fraga, uniendo en su recorrido cinco molinos de agua construidos a lo largo del río de A Fraga.

Paisaje en Abadín

Castro de Rei

Por otra parte, Castro de Rei tiene una oferta continua durante todo el año tanto en sus recursos naturales y patrimoniales como en los servicios que ofrece a sus habitantes y a sus visitantes. Las rutas de senderismo del río Azúmara –una senda lineal de una longitud de 7 km– y la de Escrita tienen un gran atractivo para los aficionados a esta actividad deportiva.

Durante la época estival, el área recreativa del río y las piscinas municipales son algunas de las zonas más demandas en el municipio.

Además la feria de Castro Riberas de Lea y la de Castro de Rei son un importante complemento turístico y gastronómico. La de Castro Riberas de Lea es una de las ferias que más visitas tiene de toda la provincia. Cuenta con puestos de artesanía y un mercadillo, pero también ofrece la oportunidad de degustar un exquisito pulpo. Centenares de personas que durante los meses de verano visitan la localidad. Mientras, el mercado ganadero de Castro constituye un afluente de público muy importante porque es el tercer mercado nacional de importancia en la comunidad gallega.

Castro de Viladonga

El conjunto arqueológico y museístico de Viladonga ocupa toda la cumbre de un monte desde el que se domina un amplio panorama sobre la Terra Chá lucense y las sierras de Monciro y de Pradairo y la de Meira.

El yacimiento es un ejemplo de asentamiento destacado muy importante para el conocimiento, estudio y comprensión del mundo castreño tras la conquista romana.



El Museo del Castro de Viladonga se abrió al publico en noviembre de 1986. Se dedica a la interpretación y explicación del yacimiento y a la custodia y exposición de los materiales procedentes de las sucesivas excavaciones.

Lagoa de Caque

La de Caque es una laguna situada en este municipio que, como otras en la zona, es rica por su diversidad tanto en flora como en fauna, sobre todo ornitológica. Hay un mirador para contemplar a las aves en su vida diaria y es un ecosistema singular de gran interés ecológico debido a la flora y fauna del lugar, donde habitan más de 100 especies protegidas.

Cospeito

Cospeito destaca en gran medida por sus ferias. Entre ellas está la Feria de la Maquinaria Usada y Artesanía, que también incluye antigüedades. Se trata de una cita que demuestra que el motor económico del municipio es la ganadería, un sector que da ocupación a cerca del 80% de la población activa. Otra de las ferias más importantes para el avance necesario de Cospeito es la del Cerdo de la Ceba.

La Muestra Exposición de Muimenta (Moexmu) es otro de los platos fuertes de este municipio; un evento que mantiene el único concurso de ganado de toda la provincia. Con el fin inicial de recaudar fondos para esta feria nació la Fiesta de la Filloa, que hoy en día ya es una cita más en el calendario festivo de la villa.

Po otra parte, en este ayuntamiento también se encuentra el humedal Parga-Ladra-Támoga (Red Natura). Es un Lugar de Interés Comunitario, formado por una extensa red fluvial, pequeñas lagunas –entre las que destaca la de Cospeito– y espacios inundados. Cualquier época es buena para visitar estos espacios, pero el otoño y el invierno son especialmente interesantes, dada la presencia de las aves migratorias del norte de Europa.

Mirador da Terra Chá

El mirador de Cospeito está situado en el punto más alto del núcleo del municipio, a muy pocos metros de Iglesia de Nuestra señora del Monte, desde el se obtiene una panorámica completa de la Terra Chá, con la laguna en primer plano.

Outeiro de Rei

Uno de los elementos más importantes y diferenciales de la mancomunidad es Outeiro de Rei. En el plano de la aventura y naturaleza este municipio es un paraíso para los senderistas: tiene dos rutas municipales, una de ellas homologadas como la de Miradoiro da Terra Chá, y la de Camiño do Miño. Además el sendero de la Diputación de Lugo As Insuas do Miño enlaza Outeiro de Rei con Rábade. El puente colgante de Parada, que permite el acceso a la isla de Seivane, con flora autóctona, es otro lugar emblemático.

Penas de Rodas

Otros atractivos son Marcelle Natureza, con animales de cinco continentes; Avifauna, con aves variopintas de numerosas latitudes o Penas de Rodas, donde pueden verse dos grandes piedras de granito, casi perfectamente esféricas, asentadas sobre bases muy pequeñas.

Además, está El Salto do Piago donde, cuando el caudal del río es suficiente, se forman bellísimas cascadas. El Campo de Santa Isabel es un espacio natural donde se puede observar la confluencia del río Ladra en el río más grande de Galicia, el Miño.

Museo de Manuel María

En el plano cultural, la Casa Museo en la que se alberga el conjunto del legado del poeta chairego Manuel María, que es al mismo tiempo la sede de su Fundación. Está concebida como un espacio físico para acoger la biblioteca, manuscritos, objetos persoales o cualquiera otro hecho relacionado con Manuel María.

A Pastoriza

Caminar por la Terra Chá es hacerlo por un paisaje agrario, plagado de castaños, abedules, fresnos y acacias, que producen sombras espesas y refrescan el aire al caminante, del mismo modo los hallazgos de épocas prehistóricas y la existencia de numerosos castros constituyen la primera muestra material de poblamiento en la zona.

Nacimiento del Río Miño

Poco más abajo de Meira, en el municipio de A Pastoriza se encuentra la Lagoa de Fonmiñá. En esta pequeña laguna de 350 metros emergen las aguas subterráneas de manantiales que descienden de la montaña, aflorando a la superficie las primeras aguas del río Miño. Junto a la surgencia, para corroborar el nacimiento del río padre de Galicia, existe un conjunto escultórico dedicado al Dios Breogán, hecho por Magín Picallo y Manuel Mallo en 1969.

Museo Etnográfico

Por otra parte, en el museo de este ayuntamiento se exponen esculturas temáticas contextualizadas, fotografías desde el s. XIX hasta la actualidad, piezas de carácter etnográfico que muestran la evolución de las distintas profesiones significativas de la comarca, así como monográficos de la escuela, el médico, el abogado, el dentista, la farmacia, etcétera; y manuscritos originales de Otero Pedrayo, Vicente Risco, Bouza Brey o Antonio Fraguas.