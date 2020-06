Descobren un bronce de 2.300 anos de antigüidade no castro de Viladonga

As escavacións no castro de Viladonga, no municipio lucense de Castro de Rei, permitiron localizar unha pequena machada votiva de bronce asociada a rituais de sacrificio e que ten uns 2.300 anos de antigüidade.

Segundo informou a Xunta, a peza, de 13 centímetros e 22 gramos de peso, foi atopada nas escavacións arqueolóxicas impulsadas polo Goberno galego na campaña 2019-2020, durante os traballos no alxibe monumental.

En concreto, no fondo, sobre as escaleiras de acceso ao depósito, apareceu unha peza de bronce asociada a outros materiais, principalmente cerámica, ósos e restos de carbón. As análises do material orgánico recollidas na campaña anterior confirmaron que se trataba dunha construción castrexa prerromana do século III a.C., anterior por tanto á construción da muralla do poboado. A peza poderá ser contemplada en breve no museo do castro.

Os expertos apuntan á importancia deste descubrimento "pola escaseza destas pezas e a súa profusa e complexa decoración". Aínda que non é a primeira vez que se atopan machadas de sacrificio en Galicia, trátase da que ten, polo momento, unha decoración máis rica.

No colgante desenvólvense moitos dos elementos comúns a estas pezas, como a propia machada, os sogueados ou o torques, ademais dun prótomo de touro, un xabaril na zona mesial, e un prótomo de carneiro na zona distal.

O colgante está relacionado con ritos de sacrificio desenvoltos na segunda Idade de Ferro no noroeste peninsular e enriquece o material localizado no Castro de Viladonga.

UN DOS XACEMENTOS MÁIS SINGULARES. O Castro de Viladonga é un dos xacementos arqueolóxicos máis singulares de Galicia, un dos máis coñecidos polo público e tamén un dos que recibe un maior número de visitas.

O conxunto arqueolóxico e museístico ocupa o cume dun monte desde o que se contempla a Terra Chá lucense e as serras de Monciro, de Pradairo e Meira. A importancia arqueolóxica e o interese histórico de Viladonga púxose de relevo por mor das escavacións iniciadas en 1971, tanto pola monumentalidad e diversidade das estruturas descubertas, como pola cantidade e calidade dos materiais recollidos.