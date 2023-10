Derbi en las alturas en Vilalba

El estadio municipal de A Magdalena acoge hoy sábado, a partir de las 16.00 horas, uno de los partidos más interesantes de la jornada en el grupo 1 de Segunda RFEF. El Rácing Vilalbés y el Ourense protagonizan no solo el derbi gallego de la semana, sino también un duelo en las alturas, puesto que ambos ocupan el quinto y el tercer puesto, con 12 y 14 puntos, respectivamente.

"Creo que vai ser un partido bastante bonito e, se gañamos, pasámoslles na clasificación", aseguró Rares Mezdrea, el canterano más joven del primer equipo y protagonista en el último partido contra el Compostela, en el que anotó uno de los tantos de la victoria chairega, el primero suyo en esta categoría.

El jugador vilalbés manifiesta sentirse "moi contento" por esa primera diana, sobre todo si hace balance de lo que está siendo esta temporada para él. "Os dous primeiros partidos quedei sen convocar e non empezou todo como desexaba. Agora parece que traballando e con esforzo están indo ben as cousas. Espero que por moito tempo", reflexiona Rares.

"Estáseme dando ben entrar desde o banquillo, pero o meu obxectivo é instalarme no once"

Y es que el joven mediocentro está siendo uno de los protagonistas en los últimos partidos, entrando como revulsivo tras el descanso, como ocurrió en casa ante el Covadonga y fuera ante el Arandina y, sobre todo, contra el Compostela.

"Estamos nunha boa dinámica, temos un bo equipo e estamos aproveitando moi ben as segundas partes. E eu estou entrando aí", comenta con una sonrisa, al tiempo que reconoce que "non é fácil ás veces" entrar desde el banquillo ya que "os outros levan 45 minutos a ritmo". "Estou contento de que conten comigo e estáseme dando ben entrar desde o banquillo, pero o meu obxectivo é instalarme no once, se se pode, e seguir sumando", asegura Rares.

Tras la victoria por 0-2 el pasado fin de semana en Santiago, en un partido "bastante completo en xeral" y que cree que "foi un golpe encima da mesa" después de la derrota contra el Covadonga en casa, el Vilalbés recibe hoy al Ourense, con el objetivo de conseguir la primera victoria como local.

"Esperamos brindarlle a vitoria á afección. Estanos costando un pouco. Cando imos fóra, os equipos toman máis riscos e iso favorécenos. Aquí creo que temos que xogar como estamos xogando fóra e aproveitar os erros dos demais, como por exemplo o outro día o gol de Santi, ao fallar eles atrás", comenta Rares.

Precisamente Santi es duda para el partido de hoy, por unas molestias, mientras que López es baja por sanción.

Rácing Vilalbés: Santomé, Jose Varela, Quico, Nathaniel, Luis, Javi Varela, Uzal, Álex Pérez, Pablo Rey, Rares y Christian.