A Deputación solicita ao Concello información sobre a expropiación de Caldaloba

A Deputación de Lugo vén de remitir ao Concello de Cospeito un escrito solicitando información sobre o proxecto de expropiación da Torre de Caldaloba, cuxo anuncio se publicou o pasado 16 de agosto no BOP e que afectaría á parcela adquirida pola Vicepresidencia provincial.

Tal e como explican desde a institución, no documento constátase que "malia ser parte interesada" a Deputación "non recibiu ningún documento que acredite a aprobación polo pleno do Concello" do proxecto no que se apoia e xustifica o expediente de expropiación nin a exposición pública do mesmo, "dous trámites que require a normativa sobre expropiacións forzosas".

A vicepresidenta da Deputación de Lugo, Maite Ferreiro, explicou que seguen "traballando tanto na vía administrativa como na vía política para acadar a propiedade pública da totalidade da torre e da súa contorna" para desenvolver un proxecto de "recuperación, consolidación e posta en valor".

Lembrou ademais que o 17 de agosto solicitaron unha reunión co conselleiro de Cultura para "coñecer cal é o posicionamento da Xunta sobre a adquisición" da Torre de Caldaloba, tras renunciar no seu día ao dereito de tanteo e retracto diante do Concello, e "abordar vías de colaboración" para a recuperación deste BIC.

Ferreiro avanzou ademais que, "unha vez resoltos os atrancos administrativos creados polo expediente de expropiación do Concello", a Vicepresidencia provincial está "en disposición de contratar de xeito inmediato a consolidación da estrutura da torre para evitar que continúe o seu deterioro".

A Deputación aprobou en xunta de goberno o 29 de xullo a compra dunha parcela de dúas hectáreas que inclúen a metade da edificación e o sistema de fosos e contrafosos defensivos do perímetro.

Paralelamente, o Concello -que firmara en xuño un convenio de colaboración coa Xunta por 100.000 euros para mercar a torre- anunciou tamén que en novembro chegara a un acordo co propietario da outra parte da fortaleza e o terreo do foso sur e que se poñía en marcha un expediente de expropiación para facerse coa totalidade da mesma.

Dentro deste proceso, xa se fixo a notificación aos titulares das parcelas. Un deles, o que ten un acordo co Concello, xa respondeu informando do mesmo, polo que non sería necesario expropiar.