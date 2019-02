A Deputación custea o peche do campo de Cazás para evitar aos xabaríns

O deputado provincial de deportes, Pablo Rivera Capón, xunto ao alcalde de Xermade, Roberto García Pernas, visitaron o campo de fútbol Catro Ventos de Cazás para coñecer de primeira man as actuacións desenvolvidas neste espazo, no que se renovou o terreo de xogo e se construíu un peche perimetral, para tratar así de frear as incursións dos xabaríns, que causaron importantes estragos no terreo de xogo.

Estas actuacións dan resposta as demandas dos xogadores e da directiva do equipo local, que a pasada tempada se viu obrigado a buscar un campo alternativo para disputar os seus partidos, logo de que a fauna salvaxe destrozase o campo.

A Deputación provincial achegou 20.000 euros para a construción dun muro de formigón e de malla ao redor do terreo de xogo, que garante que os animais non volvan estragar o céspede, mentres que dende o Concello xermadés se levaron a cabo os traballos de reposición do propio campo.

"Dende o executivo provincial amosamos unha vez máis o noso compromiso co deporte lucense e cos nosos deportistas, indistintamente da categoría na que compitan ou do Concello do que esteamos a falar", destacou Rivera Capón, que fixo coincidir a súa visita a Xermade cun adestramento da SD Cazás, equipo que milita no Grupo 8 da Terceira División Galega, para compartir impresións sobre os traballos realizados cos xogadores.