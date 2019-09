Un deporte en alza conquista el lago pontés

El lago de As Pontes acogió el sábado dos novedosas actividades deportivas: la primera edición de la As Pontes Lake SUP Race, una competición de paddle surf, y una exhibición de CrossFit. Además, albergó la XX Regata Vila de As Pontes de vela. El Club Folixa y la concejalía de deportes de As Pontes fueron los organizadores de este evento, que contó con la colaboración del box coruñés Crossfit Drako.

La jornada comenzó a las cuatro de la tarde con la competición sobre la tabla de paddle surf. Los 17 participantes inscritos tomaron la salida divididos en tres categorías diferentes, según su nivel de experiencia, sobre un recorrido de cinco kilómetros.

Dentro de la categoría élite masculina el ganador fue Carlos Besada, secundado en el podio por Pablo Ignacio Codesido. Marco Antonio Rodríguez completó el cuadro de honor al finalizar en tercera posición. Arantxa Prado cruzó la línea de meta en primera posición en categoría élite femenina, seguida de cerca por Zolena del Valle, en segundo lugar. Sonia Maroño marcó el tercer mejor tiempo de la jornada.

En categoría popular, el primer puesto recayó en el local Iván Pena. Roberto Pérez finalizó se segunda posición y Carlos Alberto Vázquez fue tercero. Dentro de la clasificación general por equipos, el conjunto local del Club Náutico Folixa se alzó con el título, seguido por la AD Rías Altas. El Surfski Center finalizó tercero.

La exhibición de CrossFit, una modalidad deportiva que aúna halterofilia, gimnasia deportiva y actividades aeróbicas, puso el colofón a la jornada.