Trabajadores de la residencia de mayores de Castro de Ribeiras de Lea, a través del comité de empresa, denuncian que el centro estuvo sin servicio de enfermería en el turno de tarde del sábado y del domingo, una situación que "incumpre" la normativa que exige que un centro de más de 40 residentes "debe contar coa presenza física do ATS ou DUE as 24 horas".

Sin embargo, desde Domus Vi, la firma que gestiona la residencia, aseguran que se trató de un caso "puntual" debido a que una de las enfermeras "dio positivo en covid y no hubo margen para sustituírla, pero hoy mismo –por este lunes– ya recibió el alta".

Sin embargo, desde la plantilla critican que solo haya cuatro enfermeras para los 172 usuarios del geriátrico y dicen que "levamos máis dun ano nesta situación, traballando baixo mínimos, empatando quendas ou dobrándoas, e chegou un momento no que isto tiña que rebentar". De hecho, recuerdan que "unha delas estaba de baixa, outra estaba na quenda da mañá, a terceira na de noite e a cuarta nos seus días de libranza", matiza Patricia Núñez, presidenta del comité de empresa.

Auxiliares

"Hai pouco reuniuse co comité o delegado territorial de Domus Vi e díxonos que o servizo de enfermaría se ía reforzar con auxiliares, pero hai funcións que un auxiliar non pode nin debe facer", apunta la representante de los trabajadores, y enumera casos "como agresións ou caídas" en los que no sería suficiente contar con un auxiliar. Critica, además, que "os auxiliares estamos tamén baixo mínimos e a súa solución sería quitarnos dun lado para poñernos no outro; ao final non se reforza nada".

"Normalmente había dous profesionais de enfermaría por quenda, pero uns pediron excedencia, outros reducións de xornada, outros marcharon para a pública...", recuerda Núñez, "e agora cando pasa algo hai que acudir ao 061, a non ser que sexa pola semana e estea operativo aínda o centro de saúde, que entón chamamos ao médico".