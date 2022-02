Denuncian que el lobo mata tres cabras a plena luz del día en O Arneiro

Una vecina de O Arneiro, en Cospeito, denunció que este jueves el lobo mató tres cabras a la luz del día en una finca de su propiedad, que está próxima al cementerio y a varias casas.

"Funas botar pola mañá, como todos os días, e cando volvín para gardalas, sobre as 18.30 horas xa as atopei mortas", dice la dueña de las cabras, que asegura que es la primera vez que le ocurre algo así, pese a que tuvo más animales.

"Chamei á Garda Civil porque nos parecía todo un pouco raro. Non sabiamos fixo o que pasara, estaban as correas cortadas, pero despois tiven que chamar ao veterinario e xa confirmou que fora un ataque do lobo", dice esta vecina, que muestra su preocupación por lo sucedido.

"Colleume un pouco de sorpresa, teño visto pasar o lobo hai moitos anos pero un ataque por aquí nunca o houbera", dice.