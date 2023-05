Denuncian que en el Hospital Asilo de Vilalba faltan personal y medios

Un grupo de trabajadores de la residencia de personas mayores de Vilalba han remitido un escrito a la alcaldesa de la localidad, "como parte del padroado da Fundación Hospital Asilo" —la entidad y Veleiro aclaran el alcalde ya no forma parte de este—, del que también se ha hecho eco el Sindicato Labrego Galego, en el que denuncian la falta de personal y material y que "non está actualizada a situación de dependencia das persoas usuarias".

"Esta situación que xa dura moitos meses é totalmente insostible e repercute gravemente na nosa saúde polo nivel de estrés e ansiedade que estamos a sufrir ao non contar co persoal nin os medios necesarios", dicen, precisando que se reunieron con el patronato para exponer la situación y esta, "lonxe de solventarse, vense agravando". Y detallan que "non se cubren as ausencias" y por ello "non se cumpren os ratios".

"É certo que unha parte dos xerocultores están descontentos, mantivemos unha reunión con eles e tratamos unha serie de puntos que se lle comunicaron á dirección e ao equipo técnico e aos que se lles está a buscar solucións", explica el presidente de la entidad, Carlos Zoilo López, lamentando que se use este tema "para alarmar e crear malestar" pues "sempre estivemos abertos a falar".

López aclara que recibieron quejas por la carga de trabajo en momentos puntuales, por lo contrataron "a dúas persoas que empezan o luns", además de realizar cambios "para aliviar o traballo". Precisa además que es un equipo técnico quien hace las valoraciones y que el centro "está sempre por encima da ratio de persoal", si bien reconoce que falta personal de enfermería: "Estase buscando, pero non atopamos".

Los trabajadores dicen también no contar "cos medios materiais suficientes", a lo que López responde que ya se facilitaron más sillas de ruedas, que "que foi o que nos transmitiron que faltaba".

CONCELLO. La alcaldesa, Elba Veleiro, ve "moi graves os feitos que denuncian 21 traballadores" y anunció que pedirán a la Xunta "que esclareza o que acontece". "O que queremos é que se preste o mellor servizo aos usuarios e que os traballadores teñan unhas condicións dignas", concluyó.