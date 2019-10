Denuncian "ilegalidades" en el inicio de los trabajos mineros de Erimsa

La Comisión contra as Minas na Terra Chá denuncia el inicio "presuntamente ilegal" de la actividad minera de Erimsa en Castro de Rei y Abadín y acusan a la firma de no contar con "título ou habilitación xurídica suficientes como para iniciar a súa actividade" en ninguna de las concesiones aprobadas en 2006 para la extracción de cuarzo en la comarca de Terra Chá y en Riotorto.

Desde el gobierno de Castro de Rei afirman que la empresa informó "vía comunicación previa" del comienzo de la extracción en las cuadrículas mineras, pero "dende o punto de vista urbanístico non é correcto", critica el alcalde, Francisco Balado. El regidor explica que, pese a que la finca es propiedad de la firma, Erimsa "debe acatar unha serie de requisitos e debe contar con determinadas autorizacións" que, por el momento, no tiene, ya que "dende os servizos técnicos municipais entenden que non pode comezar a extraer".

El regidor abadinés, José María López Rancaño, también niega la existencia de autorización para el inicio de la actividad en Abadín. "Remitímonos ao acordado en 2007, que se apoiará aos colectivos e aos veciños que se poidan sentir perxudicados polas explotacións destas canteiras", especifica el alcalde, que reconoce haber recibido la comunicación previa de Erimsa y que aún no enviaron la respuesta al estar "examinando o proxecto o técnico municipal".

Desde Castro de Rei y Abadín aseguran que Erimsa no dispone de la autorización pertinente para empezar a extraer

El inicio de los trabajos reaviva un conflicto en la comarca chairega, donde los trabajos de extracción de cuarzo afectarían a más de 5.700 hectáreas en Abadín, A Pastoriza, Castro de Rei, Cospeito, Vilalba y Riotorto. Entre 2012 y 2013 Erimsa perdió cinco contencioso-administrativos que tenía interpuestos contra tres concellos. En el caso de A Pastoriza, aún están a la espera de que se resuelva, por lo que el regidor, que se posiciona en contra de las minas, descartó hacer declaraciones.

La Comisión contra as Minas na Terra Chá, convoca una nueva reunión con los alcaldes de los municipios afectados para que expongan su situación actual y acordar "os pasos a dar conxuntamente", después de la celebrada este lunes con representantes de asociaciones.

La cita será el viernes a las 19.00 horas en el local social de Muimenta y la intención, aseguran desde la comisión, que aglutina a más de 20 colectivos, es "paralizar esta actividade incompatible co sector agrario e gandeiro".