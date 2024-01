Denuncian al Concello vilalbés por no hacerse cargo de un perro herido

La protectora Animals Help, a través de un particular, ha denunciado al Concello de Vilalba ante la Policía Local por no hacerse cargo de un perro herido que apareció presuntamente abandonado el pasado día 22 en la carretera que va desde O Carrizo hacia Codesido, muy cerca del cruce del hotel Spa Attica 21.

Según explican desde la protectora, una pareja localizó el animal malherido sobre la calzada. Entonces decidió detener el vehículo para socorrerlo y recogerlo, preguntando en varias viviendas de la zona si conocían al animal o a sus legítimos propietarios.

Al no obtener resultados positivos, más tarde se pusieron en contacto con la protectora Animals Help, que tiene un refugio en la localidad vecina de Xermade, y que comprobó que el perro herido no tenía microchip.

Ante las heridas que presentaba el animal, desde la protectora optaron por trasladarlo al hospital veterinario Aceña de Olga de Lugo, y fue después cuando contactaron con el Concello de Vilalba, que decidió "no hacerse cargo del animal", según denuncian desde la protectora.

Sus responsables lamentan "el trato sufrido" por parte de la alcaldesa, Marta Rouco, y del edil Eduardo Vidal Baamonde, que justifican su decisión en que se "obviou calquera procedemento".

"O Concello enterouse unha vez que o can xa fora recollido e levado a unha clínica a Lugo, sen poder comprobar se estaba ou non abandonado", indicó Vidal Baamonde, recordando que en un caso similar que ocurrió recientemente se buscó al dueño y fue este el que se hizo cargo de todos los gastos.

"Non actuamos de maneira neglixente nin con mala fe, neste tipo de situacións hai que alertar ao servizo de emerxencias municipal, a Protección Civil ou a algún concelleiro, pero non se pode saltar o procedemento", abundó el edil, quien recordó que el Concello tiene un convenio asignado con otra protectora, y que un particular no se puede hacer cargo de un animal que encuentre en la vía pública.