O monte sempre formou parte da vida de José Manuel Gigán Rodríguez, natural da parroquia de Duancos, en Castro de Rei, e de Dositeo Cobas López, veciño de Láncara nado no Páramo. E tamén foi este o que os xuntou no ano 1981, cando ámbolos dous, xunto co seu futuro amigo José Cabo Rivas -xa falecido-, coincidiron na escola de capataces forestais en Boqueixón, na que estarían durante dous anos.

Durante ese tempo forxouse unha amizade entre paseos en coche e noites na escola. "Ao ser os tres de preto -Cabo era de Riotorto-, turnabámonos para levar cada semana un o coche e compartiamos mil contos e anécdotas no camiño", rememora Gigán. Entre os recordos de Cobas tamén están as noites "como compañeiros de habitación, xa que a José Manuel e a min tocáranos xuntos". Estas foron dúas das cousas que comezaron a unir a dous amigos que se recordan con cariño, e que se aledan de poder ter xuntos a homenaxe pola xubilación.

Mais ata esa despedida que chega o día 16 pasaron infinidade de cousas. En 1983 remataba a academia, con aprobado para os dous, e en 1984 tamén saían vitoriosos da convocatoria de prazas de gardas forestais da Xunta. Así, un ano despois tomaban posesión e separaban momentaneamente os seus camiños. Gigán ía para Navia de Suarna e Cobas recalaba na Terra Chá, e máis concretamente en Sambreixo (Guitiriz).

Pasaría neste destino 25 anos da súa vida, nos que "ía e viña de Láncara todos os días", e que recorda con moito agarimo polos bos momentos que pasou e pola boa relación que tivo coa xente coa que lle tocou traballar.

Despois de todo ese tempo, en 2010 entrou como axente ambiental en Vilalba, encargándose tamén de Abadín e de Muras. Ata o día 2 de febreiro, no que se retirou, completando unha carreira profesional 100% chairega, na que sumou moitas persoas, moitos momentos e moitas anécdotas. "Un día tivemos que ir de noite ás Negradas a un incendio. Entramos nunha parcela privada, da que non sabiamos nada, e de repente vemos vacas, e un touro que comezou a vir cara a nós. Fómonos por patas tan rápido como puidemos", confesa entre risas, rememorando unha de tantas historias curiosas.

Gigán botou pouco tempo afastado da súa terra, xa que aos dous anos tivo "moita sorte", como el mesmo recoñece, e e trasladárono á zona de Lugo, aos concellos de Pol e de Castroverde, así coma ao seu querido Castro de Rei natal. Estaría nese posto ata 2004, para marchar, esta vez máis preto, levando a comarca de Lugo.

Compartiron habitación na escola de capataces forestais e tamén ían e viñan xuntos en coche xunto con outro amigo

Dous anos máis tarde chegaría o cambio definitivo, coa súa chegada a Castro de Rei, Cospeito e A Pastoriza como axente ambiental, sendo el o encargado da zona, un periplo que rematou coa súa xubilación o 17 de maio.

Agora, a culminación destas dúas traxectorias vencelladas pola amizade, que comezou o mesmo día que a travesía na profesión, farase no restaurante Suso, en Castro de Ribeiras de Lea, nunha comida homenaxe que emociona, "xa só de pensalo", aos dous protagonistas, que se alegran de poder facela "xuntos, que só sempre gusta menos".

Despois, Duancos e Láncara, como non podía ser doutra maneira, acollerán a dous axentes ambientais que tratarán as súas hortas e os seus terreos, unha afección que comparten, igual de ben que o facían cos montes e coas súas xentes.