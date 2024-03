Demandan al Concello de Vilalba que se haga cargo de un perro en Árbol

Una vecina ha alertado de las "malas condiciones" en las que se encuentra un perro que deambula por la parroquia vilalbesa de San Lorenzo de Árbol, por lo que reclama al Concello, con el que ya se puso en contacto varias veces, según dice, que se haga cargo del animal.

La alertante explica que este es uno de los dos cánidos que tenía una señora que, por motivos personales, tuvo que dejar su vivienda y no podía hacerse cargo de ellos.

"Os cans estaban en moi mal estado, sen comer e sen beber, un coa cadea clavada no pescozo", recuerda, al tiempo que relata que consiguió rescatar a uno, llevarlo al hospital Rof Codina y encontrarle después otro hogar, asumiendo unos gastos que "non me corresponden" pero que "non lle reclamo ao Concello".

"Pero o outro non se deixa coller, anda solto polas pistas", señala, por lo que se puso en contacto con el Concello de Vilalba para que se ocupe de la situación, porque "chamo ao Seprona e á protectora e os dous me din que é cousa do Concello, que é a súa obriga", pero que por ahora "non viñeron recollelo".

Respuesta

La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, expuso al respecto que "segundo a Lei de Bases de Réxime Local, os concellos teñen a obriga de facerse cargo dos cans abandonados e sen dono, pero este can ten microchip, ten dona, pero esa persoa ingresou involuntariamente nun centro".

La regidora insiste en que el Ayuntamiento "non se vai facer cargo dun can dun particular, que ademais ten familiares para ocuparse das súas cousas". Aun así, comentó que el tema se puso "en coñecemento do xulgado", al que se le remitió un oficio para "ver que se fai coas cousas da señora" y que todavía están "á espera" de que les conteste.

"A filla comprometeuse a darlle de comer mentres se resolve o tema do xulgado", asevera Rouco, que recuerda que, en caso de que un perro no tuviera dueño o microchip, "si tería que facerse cargo o Concello, pero non é o caso".