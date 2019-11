Deixar os ordenadores pola cociña

Case como un frechazo. Así foi o encontro do pontés Alberto Lozano coa cociña despois de intentalo coa informática. "Fixen un ano, pero enseguida me din conta de que non era o meu e, por casualidade, ocorréuseme meterme nisto", explica Lozano, "aínda que foi a cegas e non o tiña nada claro, funciounoume ben ata agora".

Igual que no caso de Antón Castro, el cursou durante dous anos Xestión en Cociña no compostelán Centro Superior de Hostelería de Galicia e os seus camiños non distan moito entre si. O primeiro periodo de prácticas de Alberto Lozano foi no restaurante Árbore da Veira, da Coruña e portador dunha estrela Michelín dende o ano da súa apertura. "Aí foi cando empecei a ver o que era a cociña de verdade, porque na escola, que é básica para formarse, tan só te fas unha idea", apunta Alberto. Ademais, afirma que "a maiores de aprender a traballar en equipo, tamén te das conta de que hai un negocio detrás e, con iso, empezas a valorar moito máis o produto".

Logo de rematar o seu paso polo CSHG fixo unha parada de medio ano en Casa Solla, de onde destaca o traballo ‘codo con codo’ con Pepe Solla. "Velo na televisión transmite outra apariencia, pero é alguén moi próximo e moi humilde", recorda dun dos seus mestres, ao que acompañou nun showcooking celebrado nas Pontes.

Agora, despois de cinco meses, acaba de rematar a súa estadía no Zuberoa, en Ugaldetxo, Guipúzcoa. "Ao final, en cada sitio aprendes cousas diferentes, vas sumando experiencias e vaste decantando máis por unha cociña ou pola outra". No seu caso, tira máis o peixe ou a verdura —materias primas coas que traballou máis xunto a Solla—, pero tamén tivo a oportunidade de experimentar coa caza no Zuberoa.

En canto ao futuro do sector, teno claro: "En Galicia cada vez hai máis nivel e cada vez se pon máis de moda a boa gastronomía", afirma, e insiste en que é unha profesión que precisa de moitas horas. "Hai xente que pensa en facer cociña crendo que é coma Masterchef, pero non ten nada que ver", exemplifica un mozo que xa pensa na súa vindeira parada.

"Levo uns días na casa e xa estou pensando en marchar", bromea, e indica que Noruega podería ser o seu futuro destino profesional. "É un país que me chama a atención e o que quero é ver moitos sitios", remata este futuro chef pontés.