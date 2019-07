El defensa Josito regresa al Rácing Vilalbés

El Rácing Vilalbés se reforzó el jueves con un viejo conocido, el defensa central de 29 años Josito Castro Ventura, que procede del Arteixo y que ya defendió la camiseta verdirroja en la temporada 2013-14.

Formado en la cantera del Deportivo, Josito (Malpica, A Coruña) militó cuatro temporadas en el Cerceda tras dejar el equipo juvenil del club herculino. Después jugó una en el Vilalbés y tres en el Bergantiños, antes de recalar en el Arteixo la pasada.

Josito comenta qué es lo que le llevó a aceptar la oferta del cuadro chairego. "Se dieron unas condiciones personales que me permiten dedicarme de manera más intensa al fútbol, lo que se unió al interés mostrado por el Vilalbés, un club que conozco. Además, varios compañeros me hablaron bien del entrenador, Simón Lamas", señala.

El nuevo defensa del Vilalbés comenta lo que espera para esta temporada. "No me gusta marcarme objetivos. Hablé con el entrenador y lo que me dijo creo que es la fórmula perfecta para afrontar la temporada. Tenemos que estar concentrados en el trabajo que tenemos por delante y hacer las cosas muy bien a nivel colectivo. Afronto este reto muy ilusionado", indica.

El defensa ya vistió la elástica del Vilalbés en el curso 13-14

Josito guarda un buen recuerdo de su paso por el Vilalbés, en la campaña 2013-14. "A nivel individual fue un año muy completo, pero a nivel colectivo la cosa se complicó tras la Navidad. Hubo un cambio de entrenador y la cosa no fue como esperamos. Al final logramos salvar la categoría, pero fue una pena porque pensábamos estar más arriba", rememora.

Josito juega habitualmente de central, aunque puede hacerlo también como lateral en ambas bandas. "Donde estoy más cómodo es de central. Simón Lamas celebra que pueda jugar en otros puestos, pero en principio la idea es que lo haga en mi posición más habitual", concluye el jugador nacido en Malpica.

ASAMBLEAS. El Vilalbés celebrará su asamblea general ordinaria el próximo día 12 en el salón del actos del Centro Cultural, a las 20.30 en primera convocatoria y a las 21.00 en segunda. A su final se celebrará una extraordinaria para aprobar la apertura del procedimiento electoral a la presidencia.