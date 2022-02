Una década dulce tras empezar de cero en la pastelería en As Pontes

Empezaron de cero en el mundo de la pastelería. No es un negocio con tradición familiar, pero eso no les impidió lanzarse. Beatriz Lema y José Fresco emprendieron hace diez años y abrieron Dulces Caprichos en As Pontes. Este fin de semana, para celebrar su primera década dulce, van a repartir galletas con sus clientes. Este domingo, además, habrá más fiesta con pruebas de tartas.

"Ahora con el covid y la crisis se nota, pero vamos resistiendo. Tuvimos mucho miedo al principio pero la respuesta es muy buena", explican. Él era mecánico, ella, ama de casa, y ahora son los encargados de hacer todo en el obrador. "A mí me acaba de dar un infarto y apostamos por algo que nos gustaba. Esperemos cumplir muchos más años con el negocio", dicen.