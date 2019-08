El debut discográfico soñado

Hace unos siete años, Diego Amido encontró en la música tecno su refugio. Un mundo en el que poder expresar libremente sus vivencias, inquietudes, sentimientos y estados de ánimo. Ahora, esa afición por la que sintió una atracción especial "dende sempre", tal y como reconoce, se podría convertir en un medio de vida gracias a su próximo debut discográfico.

Este joven vilalbés, de 23 años, que ha pinchado ocasionalmente como dj en fiestas por la zona, cumplirá uno de sus sueños el próximo 2 de septiembre. Ese día, que tiene marcado a fuego en el calendario, saldrá a la venta su primer EP, titulado 'Chapter 1', en diferentes plataformas digitales -Amazon Prime, Spotify, Beatport o Itunes-.

"Son cinco cancións nas que levo traballando nos últimos anos e que falan de min, do que sinto, das miñas inquedanzas", cuenta Diego -conocido con el nombre artístico de Oxygeno dentro del mundo del tecno-, quien recibió esta gran oportunidad después de hacer un curso de mezclas en Asturias.

"Ao enxeñeiro que impartía a formación gustáronlle os meus temas, así que me comentou que podía envialos a varios artistas internacionais", explica todavía emocionado y sorprendido el joven vilalbés, indicando que aunque "non sacaron ningún tema ao mercado", esto le permitió acercarse a distintos sellos discográficos de dentro y de fuera de España.

Illegal Alien Records, de México, fue finalmente el que apostó por el trabajo del vilalbés, ofreciéndole la oportunidad de grabar y mostrar al público sus temas.

El joven vilalbés, de 23 años, reconoce que a través de la música puede expresar sus vivencias, inquietudes y sentimientos

"Polo que me din dende o sello, os artistas que tiveron ocasión de escoitalos recibírono ben -la discográfica envía de forma gratuita los temas antes de que se hagan públicos en las plataformas digitales a djs nacionales e internacionales-. Dinme que está tendo boa acollida", asegura con una sonrisa Diego, quien espera que este sea solo el comienzo de algo mucho más grande.

"A música tecno non está pasando por un moi bo momento. Incluso está mal vista, porque a xente a asocia co tema das drogas e non ten nada que ver", afirma el joven vilalbés, al que algún día le gustaría poder pinchar sus creaciones "en Galicia, España e Europa", para "nun futuro non moi lonxano poder vivir disto, porque é o que sempre me gustou".

Por el momento, y a la espera de que su trabajo vea la luz, Diego Amido ya está inmerso en la composición del que será su segundo disco, que seguirá una línea muy similar a 'Chapter 1'. "Eu séntome diante do ordenador e das máquinas e déixome levar. Compoño o que me vai xurdindo, o que me sae", explica el joven, quien deja que los sentimientos fluyan al ritmo de la música.

Además, tiene previsto seguir acudiendo a "festivais e festas tecno" para poder "facer contactos", en un estilo donde tiene muy claro sus referentes.

"Gústame moito Óscar Mulero, Kwartz, Lewis Fautzi ou Sciahri, entre outros", confirma Diego, recalcando que también sigue con mucho interés "ao meu amigo Fernando Mesa, que aínda que non fai o mesmo estilo, sempre é un exemplo a seguir a nivel persoal e musical".