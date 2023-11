David Vázquez: "A xente usaba os legóns para facer música e cantar"

O 18, de 10.30 a 13.30 horas, impartirá en Vilalba, da man de Entre Lusco e Fusco, o obradoiro Os toques das añas e os cantos nas labradas. A primeira pregunta é obrigada, que é unha aña?

Para entender que é unha aña primeiro teriamos que saber que é unha labrada. Esta era a preparación da terra para sementar o millo, nun traballo comunitario e de cooperación entre os veciños e veciñas. Na comarca do Condado tiña, ademais da función agrícola, unha gran carga ritual e festiva. A xente usaba os legóns que utilizaba para cavar a terra para facer música, golpeándoos cun seixo, reproducían os ritmos que tocaban coa pandeireta e botaban cantigas. Iso serían as añas.

Por que este obradoiro?

É outra das moitas cousas que forma a nosa tradición, e neste caso para moita xente algo descoñecido. E como asociación divulgadora da cultura tradicional, viuse interesante facelo.

Como descubriu este repertorio?

A través da miña relación co tradi, nas recollidas, nos traballos doutros compañeiros e compañeiras, etc.

Que lle diría á xente para animala a acudir?

Sobre todo que o imos pasar moi ben. Aprender sobre todo este proceso e tocar e cantar moito.

Leva varios anos dando clase de baile, canto e pandeireta en Entre Lusco e Fusco. Hai boa canteira?

Si, hai, e sobre todo hai xente que traballa moito para poder manter as diferentes asociacións. A xente de Entre Lusco e Fusco nomeadamente fai un traballo inmenso durante todo o ano.

"Na Terra Chá houbo gaiteiros e acordeonistas que tocaban nas festas e era terra de bos bailadores e bailadoras"

E hai tradición musical na zona ou algún estilo ou ritmo que poida ser característico da Chaira?

Si que hai, na Terra Chá houbo gaiteiros e acordeonistas que tocaban nas festas e ademais era terra de bos bailadores e bailadoras. Non é que haxa un ritmo propio, máis ou menos danse os mesmos en todos lados, pero si que pode haber algún que nun sitio se atope máis que noutro, que á xente lle gustase máis ou que se executase con especial destreza. Por exemplo, tanto musicalmente como bailando, as mazurcas atópanse bastante nesta comarca, non sei se máis que noutras, en Abadín, Muimenta, Bretoña...

De onde vén o seu gusto polo canto e o baile tradicional?

Non sei de onde exactamente, pero creo que a familia tivo moito que ver, desde pequeno sempre había gaitas e cantigas nas festas familiares. De ben pequeno xa empecei a ir a clase de baile e ademais ao ter unha irmá maior que tamén estaba neste mundiño, pois fun seguindo os seus pasos.

Que o levou a dar clases?

Gústame facerlle chegar á xente o que as e os nosos maiores nos legaron. Eles son os verdadeiros mestres.

Formou parte da Volta do Agro, pero agora non está en ningún grupo, bota de menos os escenarios?

Hai moitas formas de gozar do folclore, e aínda que non se pode negar que o espectáculo é unha parte importante e necesaria para darlle visibilidade, tamén hai outras formas de facelo. Eu sempre avoguei por devolvelo á xente. Paréceme tan importante saber o que facemos, e por que o facemos. En definitiva, sentilo noso.