David Pollán Díaz fue el único lucense en participar en la Volta a Galicia

El futuro del ciclismo lucense lleva Castro de Rei en el DNI y el asfalto de las carreteras de la provincia pegado al tubular de su KTM. El futuro del ciclismo lucense se viste el buzo del equipo Lasal Cocinas-Craega en las principales pruebas del calendario amateur y sub-23 de España. David Pollán Díaz, nacido hace 20 años en la localidad chairega, fue el único representante de Lugo en la última edición de la Volta a Galicia, que tuvo dos etapas en Sarria, y en la que completó una actuación valiente.

El ciclista de Castro de Rei acabó en el puesto 34º de la general final y optó al triunfo en la tercera etapa, la más dura del recorrido, y que transcurrió por las tierras de A Limia, en Ourense.

"A clasificación xeral non é que me importara moito, eu ía máis por etapas. O que eu buscaba era facer un bo papel nalgunha etapa", asegura Pollán, quien admitió que su mejor actuación tuvo lugar en Xinzo, en la que acabó en el puesto 24º. "A etapa do sábado en Xinzo de Limia era unha etapa que me viña moi ben e que tiña marcada. Din entrado na fuga boa ao final. Faltáronme forzas para rematar, pero estou bastante contento co meu papel".

David Pollán Díaz. EP

También disfrutó de las dos primeras jornadas de la competición gallega –una contrarreloj de 7 kilómetros y una etapa en línea–, ya que tuvieron lugar en Sarria. "Foi un gustazo correr nas estradas nas que eu adestro habitualmente. Tamén houbo bastante afección vendo as etapas. Foi moi bonito".

"O percorrido xa o fixera un par de veces para saber por onde pasabamos, mirar os puntos perigosos que había, baixadas... Foi un punto bo para min", añadió David.

El de Castro de Rei llegó en buena forma a la prueba gallega. Logró recuperarse a tiempo de una lesión en la rodilla y, tras una concentración en altura en Cabeza de Manzaneda, logró un buen estado de forma. "Foi un obxectivo de final de tempada que veu despois dunha lesión. Con todas esas cousas foime bastante ben. Fixen unha concentración en altura en Cabeza de Manzaneda e iso me permitiu preparar a Volta moi moi ben. Iso me permitiu chegar nun bo estado de forma e iso se comprobou en cómo estiven andando na Volta".

La Volta a Galicia fue la última prueba de su temporada, en la que compitió en carreras como la Copa de España o las Vueltas a Castilla y León o Salamanca. "No comezo de tempadas fixen a Copa de España, que son dez probas. Logo fixen o Memorial Sanroma, a Volta a Castilla León, Volta a Salamanca, a Comarca Brigantina e logo carreiras dun día".

El año que viene cumplirá su última temporada como sub-23, con lo que dar el salto a profesionales en la categoría élite será su próximo objetivo. "O salto a profesional é complicado. Cada vez pasa xente máis nova, pero é o obxectivo que teño", concluye.

Estudiante brillante y ex del Vilalbés

Excanterano del Rácing Vilalbés, mejor expediente de FP en Eficiencia Enerxética y actualmente estudiante de Fisioterapia en A Coruña, David Pollán Díaz complementa su rol como promesa del ciclismo gallego con su carrera universitaria.

Para compatibilizar sus estudios y su rol de ciclista sub-23, el chairego da un plus de esfuerzo y disciplina cada día.

"Sacando ganas e disciplina. A veces é duro, porque teño que adestrar só e son moitas horas, pero lévase ben".

Esta campaña tuvo una lesión que complicó su año. También el tramo final de la temporada le coincidió con los exámenes finales. "Tiven unha lesión de xeonllo e estiven dous meses parado. Foron uns meses duros. Volvín pouco a pouco e iso coincidiume cos exames finais da carreira de Fisioterapia, que é a que estou a cursar.Iso fixo que tivera outro pequeño parón. Logo chegaron os últimos tres meses de tempada nos que fun de menos a mais ata chegar á Volta a Galicia,á que cheguei moi ben", declara.

Tras una campaña dura y con el buen sabor de boca de la Volta a Galicia, ahora toca descansar. "Xa rematei a tempada. Agora descansarei e comezarei a preparar a seguinte tempada, que comezará en febreiro ou así coa Copa de España".