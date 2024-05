A IV Baixada de Carrilanas de Meira conta este sábado con 40 participantes

A asociación Carrilanas Os Meiregos organiza este sábado, 1 de xuño, a cuarta edición da súa baixada de carrilanas, que contará coa participación de 40 pilotos repartidos en distintas categorías.

A xornada comezará a partir das 11.00 horas, coas verificacións técnicas e administrativas, o briefing de pilotos e a exposición dos vehículos no Paseo Central de Meira, ata as 12.30 horas.

A carreira, puntuable para a Copa Galicia 2024, será pola tarde. Ás 16.00 horas celebraranse os adestramentos, tralos que virán as dúas mangas oficiais. A entrega de premios está prevista para as 19.30. Os tempos online poden consultarse en Cronoinercia e os oficiais, en Fedei.

Os participantes deberán completar un percorrido de 2,8 quilómetros baixando pola serra de Meira e que pasará polo Pedregal de Irimia. A pendente é dun 10% e o desnivel acumulado, de case 300 metros.