Das Pontes a Viena: fíos para impulsar o rural

Nun mundo interconectado e globalizado as distancias son máis curtas e as posibilidades máis amplas. Un proxecto a 2.500 quilómetros pode ser inspiración e dar fortalezas para emprender a carón da casa. E con esa filosofía da aldea global, co obxectivo de intercambiar experiencias e empoderar ás mulleres no sector agrario, Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) impulsou estes días a expedición do Plan Allen Rural, grazas ao apoio de Ikea. E nesta xira europea por Austria, Italia e Francia participa Teresa Molina, das Pontes.

"Síntome súper afortunada. Dentro do Plan Allen Rural hai uns 700 proxectos en España e seleccionáronme para ser unha das 40 mulleres que participamos nesta viaxe", di a gandeira das Pontes, titular, coa súa parella, dunha granxa de leite en produción ecolóxica con manexo rexenerativo localizada en Ribadeume.

Un paseo de 1.600 quilómetros

"Levamos preto de dous anos pelexando para impulsar un proxecto de transformación do noso leite. Xa está moi avanzado, estamos cos últimos coletazos", di, mentres fala de leite pausterizado, manteiga e outros produtos e da importancia de poñer en valor as pequenas producións. E xusto son ese tipo de proxectos os que visitaron estes días por Europa.

Chegaron o pasado día 22 a Viena e a ruta acabou este venres en Toulouse, tras case 1.600 quilómetros con "algo de tempo para facer turismo", pero sobre todo para "coñecer outros proxectos rurais de innovación e diferenciación que sirvan para inspirar".

E os obxectivos cumpríronse. "Mereceu moito a pena, ver o poder de que con pouco se pode facer moito e o ben que en Austria ou en Italia fan que os proxectos cobren sentido pola transformación. Ás veces queremos producir en volume e olvidámonos do valor que ten o noso", defende Teresa, que forma parte "da familia" de Fademur dende hai apenas un ano —xa foi seleccionada antes para un curso de pilotaxe de drons onde se certificará á primeira promoción de 500 mulleres—.

Visitas

Nesta xira europea as 40 mulleres que participaron reuníronse con representantes de mulleres rurais doutros países —Arge Bäuerinnen en Austria, Donne Coldiretti en Italia e a Commision Nationale des Agricultrices en Francia— e fixeron paradas en explotacións, en granxas escola, coñeceron proxectos de agroturismo e de comercialización de produtos locais ou incluso bodegas.

"Destacaría todos os proxectos. Foron moi inspiradores. En xeral vimos como estes países defenden a tradición do rural, o peso das familias nos proxectos e o poder dos proxectos pequenos que diversifican moito, que non só producen", explica Teresa, e fala dalgunhas iniciativas.

Participantes na viaxe, impulsada por Fademur. EP

Unha granxa en Austria cun pequeno obradoiro como o que ela mesma quere poñer en marcha nas Pontes onde "envasaban eles mesmos e vendían todo a colexios públicos", unha granxa con actividades para persoas con discapacidades e problemas de integración ou unha granxa convencional preto de Turín que se uniu a outras sete para darlle unha saída aos problemas que tiñan para desfacerse do purín e fixeron unha pranta de biogás. "Partiu de particulares, coa forza do cooperativsimo e o apoio dos veciños", resalta.

E fala doutras visitas que leva gravadas para a casa como un centro de formación público en Austria no que se mostraba o proceso completo, dende a produción á transformación e á venda, a través dunha queixería, unha carnicería, un muíño ou unha panadería, "para saír de aí e lanzarse", di.

Experiencia

Xa coa volta á casa programada, destaca "o sentir colectivo de que non só aprendemos das experiencias europeas, tamén de nós como compañeiras de viaxe. Estamos tecendo unha rede no propio país", apunta Teresa, e explica que unha muller no sector primario pode sentirse moi soa.

"A nosa realidade pode ser moi masculina e traballar no rural ás veces é moi illado. Agora somos 40 compañeiras para apoiarnos e crear sinerxias", di, e fala de mulleres con "moita fortaleza" e un "grande espírito emprendedor".

As catro participantes galegas. EP

No grupo creado para esta viaxe hai outras tres galegas: Silvia Seoane, de Touro, con vacas de leite en produción convencional; Mónica Brey, con mazás de sidra ecolóxicas na Estrada, e Verónica Marcos, a presidenta de Fademur en Galicia, natural dos Ancares.