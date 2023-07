Darlle vida a Fraialde é cousa da veciñanza

A pequena parroquia polega de Santa María de Fraialde ten, segundo o Ige, un total de 52 veciños censados, repartidos en seis aldeas: O Caxigo, Os Correás, A Granda Vella, O Mazo, Vilameá e Vilarigo. Boa parte deles teñen unha idade avanzada, pero tamén hai novas familias que apostaron por este recuncho para crear o seu fogar. Uns e outros, co obxectivo común de darlle un pulo á parroquia, fundaron a Asociación de Veciñas e Veciños de Fraialde.

O presidente é Pedro Vale, de Ribadeo, quen hai tres anos recalaba en Pol coa parella ao atopar nestas terras xusto o que buscaba: "Queriamos que tivese terreo para os cabalos e apareceu aquí", di un afeccionado ecuestre que tamén ten un grande interese polos traballos con tracción animal e que mesmo está a dar pasos no mundo apícola. Porque a súa casa de Fraialde préstase para iso e máis.

O secretario é Pepe González, natural de Marín pero lugués dende hai anos. El e súa parella tiñan claro que querían unha casa de pedra na aldea para restaurar. Visitaron "moitas" ata que se produciu o frechazo. "Foi chegar aquí e ver a reitoral... encantounos", conta Pepe, destacando a tranquilidade do lugar e o bo recibimento que lles tributaron os veciños.

Indo e vindo a Fraialde leva a tesoureira da entidade, Aída Rabanal, case tres décadas. Vive en Lugo, pero na procura dunha segunda residencia a súa parella e ela chegaban a Fraialde "por afinidade" e aí seguen, implicados ao máximo para darlle un empurrón á parroquia.

Veciñas e veciño de máis idade da parroquia que asistiron á xuntanza das festas. FRAIALDE

A asociación ten xa medio cento de socios e para entrar a formar parte dela "non é necesario ser da parroquia, só querer participar nas actividades que se promovan", explican dende a directiva dunha entidade creada "porque aquí non había nada". Así, unindo esforzos, queren promover "xuntanzas entre os veciños e organizar actividades que promovan a tradición e a cultura tradicional", sen esquecerse de loitar "por melloras para a parroquia".

O primeiro paso foi contactar co Concello de Pol para pode facer uso da vella escola. "O local está ben, pero faltan os servizos, estaba sen agua, que xa se puxo, e sen luz, que é o seguinte paso, e así poderemos facer nela actividades", din.

A entidade conta con medio cento de socios e para participar nas súas actividades non é necesario ser da parroquia

Ideas non faltan, obradoiros de madeira, de elaboración de xabón ou de alfabetización tecnolóxica para axudarlle á xente a sacarlle un maior partido ao móbil, contacontos para no perder a tradición oral... A finais de xullo queren organizar unha xuntanza con xogos de enxeño e madeira e un faladoiro con antigos alumnos da escola, aproveitando que nunha casa en restauración apareceu unha vella maleta dunha mestra con material escolar. E en agosto contan ter un taller sobre o trampeo contra a velutina, repartindo cen dispositivos 3D, cun deseño innovador e cedidos por un grupo de maker afeccionados que o fan sen ánimo de lucro.

A asociación nacía en febreiro, pero a súa presentación oficial fíxose en xuño, cos seus primeiros grandes actos. Polo Santo Antón, organizou unha gran comida popular que serviu ademais para recuperar a festa da parroquia, que levaba máis de dúas décadas sen celebrarse e que tivo unha grande acollida entre a veciñanza, con preto dun cento de asistentes.

A Casa de Xusto cedeu o espazo para poder realizar o evento –unha finca a carón da igrexa, que non ten campo da festa–, onde houbo misa e o Mariñeiro de Meira serviu o menú, mentres que a música e os xogos corrían a conta da asociación.

Xogos populares na festa de Santo Antón. FRAIALDE

"Temos que agradecer a participación e a boa resposta", din dende a entidade, contentos tamén co resultado da súa segunda proposta, a celebración do Lume Novo, no que se cumpriu coas tradicións propias do San Xoán e non faltaron unha chocolatada e unha queimada.

Destas e doutras propostas que vaian organizando pensan ir dando conta na súa propia páxina web, fraialde.com, creada de xeito voluntario por outro veciño.

E é que se algo caracteriza á Asociación de Veciñas e de Veciños de Fraialde é o seu espírito de esforzo comunitario, onde todas as persoas que a integran están dispostas a colaborar desinteresadamente e a poñer o mellor de si mesmas para darlle vida a Fraialde.