Dani Polo: "O espectáculo contén números de todas as disciplinas"

A maxia fará acto de presenza no San Pedro de Begonte co espectáculo Combina, que se estrea ese mesmo día e fará que todos os asistentes vexan de preto trucos innovadores acompañados por números tradicionais, dos que se sentirán partícipes.

Como é o seu novo espectáculo Combina?

É de formato medio, moi atractivo para presentar en calquera espazo. Nel mesturo maxia e humor, coa participación do público, que é moi importante. Ademais, todo combina entre si, dende os trucos ata a música e a ambientación. Encima estréase ese mesmo día pola mañá en Boqueixón, polo que a de Begonte é a segunda actuación, no mesmo día no que sae á luz.

En que se inspirou para crealo e levalo ante a xente?

Vén de antes. Xunto números antigos, que sei que funcionan, con outros novos. Mostro un pouco todas as disciplinas que ten a maxia nunha hora na que hai mentalismo, escapismo ou números con música. O toque é esa combinación de todo que lle dá un nexo de unión.

Cal é o número máis complexo que presenta?

Tecnicamente, un no que fago aparecer e desaparecer cartas empregando só as miñas mans, xa que a manipulación é o máis difícil da maxia.

É a primeira vez en Begonte?

Si, nunca antes actuara en Begonte e facelo nas súas patronais, nun ambiente festivo, é algo que me aleda moito.

Espera unha gran acollida?

Actuei en moitos pobos de preto e da provincia de Lugo e son un público fantástico que parece que xa está adestrado.