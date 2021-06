El arquero de As Pontes Daniel Castro apunta a Tokio

El arquero pontés Daniel Castro, de 24 años, verá cumplido el sueño de todo deportista, participar en unos Juegos Olímpicos. La Real Federación Española de Tiro con Arco le comunicó que será él quien ocupe la plaza que le corresponde a España en la competición masculina individual, por ser, de entre los posibles candidatos -su compañeros de equipo Miguel Alvariño y Pablo Acha también estaban en la terna- el que cuenta con el mejor promedio en las competiciones disputadas.

Así, la plata lograda en abril en la Copa del Mundo de Guatemala -fue 17º en Lausanne y 33º en París-, ha sido clave para que la federación se decantase por Castro, una vez que el equipo de recurvo no lograba clasificarse para Tokio tras caer contra Estados Unidos en los cuartos de final del preolímpico de París.

Y en la Copa del Mundo que también se disputa en la capital francesa continúa compitiendo el arquero formado en el club Sílex de As Pontes, donde se jugará el bronce (domingo, 11.10) en la prueba mixta, junto a Inés de Velasco. Los españoles derrotaron al dúo alemán en cuartos (1-5), pero cayeron en semifinales frente a la pareja india (5-3).

Aún concentrado en la competición, el pontés no ha tenido casi tiempo de asimilar las buenas noticias y las múltiples felicitaciones. Entre estas, una de las más sentidas ha sido la de su amigo, el también pontés Miguel Alvariño, quien quiso darle públicamente la enhorabuena y desearle suerte en la ''gran fiesta del deporte que son los Juegos Olímpicos'', una ''preciosa experiencia que todo deportista quiere y desea vivir'', como él pudo comprobar en Río.

Alvariño recordó que ese ''billete'' no es fruto de un día, sino del ''trabajo duro, oscuro y a veces ingrato de 4 años (esta vez nos ha durado 5!''. Y no quiso olvidarse de su ''rival y amigo'' Pablo Acha, con el que comparte una ''tristeza difícil de explicar a quien no vive lo que es la carrera olímpica'', asegurando que él insistirá en su ''firme objetivo de alcanzar algún día una medalla olímpica''.