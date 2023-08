A cultura impúxose á choiva en Ribas do Miño

A área recreativa Ribas do Miño, coa súa natureza e co seu gran encanto para os visitantes, volveuse engalanar para acoller a terceira edición do Festival Pozomouro, evento que xuntou en Muimenta a moreas de visitantes e que demostrou que a auga non é quen de parar a cultura, a música e as ganas de festa.

E máis nun ano especial, no que se intentou ir un paso máis alá e, como explica Andrea Maseda, membro do colectivo Pozomouro, que organiza o evento en colaboración coa asociación Aquilino Iglesia Alvariño, "no que máis se arriscou".

"Esta terceira edición foi a máis atrevida, contando con grupos de máis nome e de lugares diversos para os concertos", apunta, á vez que se mostra satisfeita "coa afluencia e co apoio dos veciños de Muimenta", e tamén co "aguante da xente" a pesar dos períodos de choiva que se fixeron notar en varios momentos do mediodía e da tarde.

Aínda co atrevemento e coa innovación, a programación repetiu actividades exitosas que xa son un clásico para os fieis do festival, como unha ruta pola natureza ou un obradoiro de danza impartido por Eva Quiroga na Insúa, situada no medio do río.

Actividades infantís. D. CENDÁN

Despois destas propostas comezou a sesión vermú, na que actuou o grupo de música fusión Los tres en un piso, que puxeron a bailar sen descanso a todos os asistentes. Unha vez rematada, chegou a comida, en forma de romaría popular, coa xente espallada pola zona desfrutando cos seus, para despois entreterse contando uns contos, xogando ás cartas ou bailando.

Os máis curiosos tamén aproveitaron ese anaco de ocio para botar un ollo nos postos de artesanía que se achegaron ata área recreativa de Muimenta, e nos que había moita diversidade, dende láminas a cuncas, colares ou accesorios feitos á man.

Pola tarde, e a pesar da choiva, que se intensificaba por momentos, os obradoiros fixeron as delicias dos nenos, e tamén dos adultos. Hóuboos moi variados: dende unha ludoteca ambulante coa Chintofanería, pasando por un mural colectivo con Novenoel, ou un taller de moldeado de barro con Pía Piadosa e outro musical no que Xaneco Tubío ensinou como construir xoguetes sonoros con elementos da natureza. Ademais, Trécola Producións interpretou a función Títeres Subversivos.

Xa nas últimas horas da tarde, chegaban os pratos fortes. O primeiro foi o recital poético, que nesta ocasión contou coas voces de Jesús Castro Yáñez, Branca Trigo e Abraham Pérez. E ao remate deste, comezou a música.

Os primeiros en subirse ao escenario foron Mi Buenaventura, que puxeron a bailar aos asistentes a ritmo de cumbia. Despois foi a quenda dos portugueses Balklavalhau, coa súa música balkan. Logo, o ritmo celta apoderouse da área recreativa Ribas do Miño cando actuou Rozadura, e ao seu remate, Dj Balskandal foi a encargada de poñer o peche final da edición e despedir un festival que quere seguir medrando.