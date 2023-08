Cuadrixemelgos para Lucera

Un é normal, dous a excepción, tres unha rareza e catro un feito extraordinario. E xusto este foi o que tivo lugar o pasado 13 de xullo na gandería Lindeiros da parroquia guitiricense dos Vilares, onde Lucera pariu, sen demasiadas complicacións e con só un pouco de axuda, tres becerriñas e un becerriño en perfecto estado.

De sorpresa, e ben grande, definen nesa casa do lugar do Barreiro o acontecido nunha xornada na que ao mesmo tempo Mora, outra vaca da granxa, daba a luz a outros dous cuxos.

E é que viron nacer exactamente o dobre de crías das que contaban. "O veterinario mirara as dúas vacas co ecógrafo e de Lucera dixo que ía ter dous e Mora, un", lembran. Non foi ben así, no decurso daquela mañá, naceron seis no canto de tres.

Recordan que ao ir despachar viron que as vacas, ámbalas dúas xa co tempo cumprido, tiñan o mal de parir, polo que meteron unha na parideira e deixaron outra na corte, soa. Ao ir almorzar, xa tiñan cadanseu xato. Ao pouco, fóronas ver e non só había xa dous xatos en cada lado, senón que a Lucera xa se lle vían os pés do que semellaba ser o terceiro.

Foi entón cando, por precaución, chamaron á veterinaria que, con ese nacido, se dispuxo a revisar que todo estivese ben e se atopou coa sorpresa de que había unha cuarta cría, que ademais viña de cú. Axudou a nacer a unha xatiña que curiosamente, responde a unha das definicións que ten o nome de súa nai no diccionario: "De pelo oscuro y con una mancha blanca en la frente".

Aquel 13 de xullo, á hora do xantar, na Casa Lindeiros xa tiñan unha inesperada familia numerosa, que fixo que tivesen que habilitar cortellos a maiores. E malia as poucas probabilidades, todas as crías saíron adiante.

Lucera, unha vaca de leite de raza frisoa, recuperouse perfectamente da xesta no que foi o seu quinto parto –bromean con que "tardou 13 meses en empreñar, pero cando o fixo..."– e os seus catro cuxos, que son un cruce de cachena –cren que o seren desta raza autóctona puido favorecer o parto–, medraron con normalidade, separados en grupos de dous para facilitar o darlles de mamar. A Mora, tamén frisoa, custoulle un pouco máis, pero evoluciona favorablemente e as súas dúas crías, un cruce con azul belga, non tiveron ningún problema.

De feito, o maior problema ao que se enfrontaron nesta gandería vilarega, que suma máis de 50 anos de historia, foi o acreditar que as fillas e o fillo de Lucera eran tal. O pouco común do feito e, ao parecer, algún intento de engano previo, fixo que para dar de alta os cuxos lles esixisen un certificado veterinario. Así foi. E agora, oficialmente e segundo lles dixeron en Extensión Agraria, este exitoso parto cuádruplo é un caso único en Galicia nos últimos anos.