Cuadrado refuerza al Vilalbés

El Rácing Club Vilalbés continúa perfilando la que será su plantilla para su undécima temporada consecutiva en Tercera División. Lo hace anunciando la incorporación por una temporada de Fernando Cuadrado, el delantero que revolucionó con sus goles al Polvorín en la pasada campaña.

Cuadrado (Lugo, 1994) se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo y militó, entre otros, en el Alavés B, el Barbadás, el Cultural Areas y en las tres últimas temporadas en el filial del CD Lugo.

En la campaña 2018-2019 disputó un total de 32 partidos y anotó nueve goles, muchos de ellos decisivos para la permanencia del club lucense en la categoría.

"É un dianteiro corpulento no que destaca a súa capacidade de sacrificio compaxinada coa calidade técnica e a eficacia goleadora", explican desde el Rácing Club Vilalbés, "agardando que poida celebrar moitos goles coa nosa camiseta", añaden.

"Estoy muy contento. Es un club con el que siempre mantengo el contacto cuando se abre el mercado de fichajes. Y este era el momento de iniciar una nueva etapa", dice al otro lado del teléfono el nuevo delantero rojiverde, quien cree que el Vilalbés tiene "un buen equipo y uno de los mejores campos de la categoría".

"No conocía personalmente a Simón Lamas, pero sí conozco un poco su trabajo. Me gusta el estilo de juego que hace el Vilalbés desde su llegada, como delantero me siento muy identificado", añade Cuadrado, deseando "empezar cuanto antes la pretemporada".

En el banquillo del club chairego encontrará a varias caras conocidas. "Con los gemelos Varela tuve contacto primero en la Comercial, en Lugo, y luego en el Celta. También tengo amistad con el portero, Pita, y con Make. Precisamente tener buena relación con muchos de los jugadores fue uno de los puntos importantes para decidirme a venir a Vilalba", confirma Cuadrado, quien tiene claro cuáles serán los objetivos de los chairegos para esta campaña.

"El objetivo será el de siempre, intentar salvar la categoría lo antes posible. Después si se puede soñar con una posible promoción, estaría genial, y sino pelearemos para quedar lo más arriba posible en la clasificación", dice, ilusionado con su llegada a la capital chairega, donde fue recibido con todos los honores por el presidente, Francisco Ruiz.