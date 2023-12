Cruzar el charco, otra vez

Todo es cíclico. Al menos su historia lo es. En 1951, parte de la familia de Osvaldo Cottone se subió a un barco para cruzar el Atlántico y dejar atrás una España difícil y oscura. En plena posguerra iniciaron una nueva vida al otro lado del charco. Más de 60 años después, él, su mujer, Cristina Bosi, y sus dos hijos, Sofía y Nahuel, rehicieron el viaje de sus antepasados, pero al revés, con la misma pretensión: trabajar y vivir mejor. Sus raíces estaban en la zona de Ourense pero ellos se instalaron en As Pontes y en Viveiro, donde encontraron trabajo a través del programa Retorna Galicia que impulsa la Xunta.

"Para Argentina se fueron mis abuelos, mi madre y dos tías. Se subieron al barco Kerguelen en Vigo y salieron como Cristóbal Colón hacia Buenos Aires. Llevaban una mano delante y otra detrás. Y al poco de llegar mi tía, de nueve meses, se murió de meningitis. No fue fácil. Nada fácil", relata Osvaldo, un gallego-argentino que siempre tuvo claro que si moría fuera de Galicia tendrían que traer sus cenizas aquí.

"Ahora sé que me voy a morir acá", dice. "Porque Volver cantó Gardel, pero no. Ni yo ni ninguno de los cuatro", asegura, mientras defiende que si en Argentina nadie les dijo a sus abuelos que iban a robarle el trabajo a otros, no se merecen ahora que nadie lo piense de ellos. Hablan entre sorbitos de mate, que se vino con ellos.

"Argentina es toda linda pero deja de serlo cuando no te sientes cómodo. Hay mucha inseguridad, se vive con miedo, y la vida no está fácil por la situación socioeconómica del país. Allá tienes que remar en dulce de leche, que decimos, porque cuesta", dice, y habla de un día a día lleno de horas de trabajo para salir a flote.

"Trabajaba en mantenimiento de una empresa de autos y camiones, era electricista por mi cuenta y me convertía en camarero o metre de vez en cuando", dice. Lo hacía para ayudar a su mujer cuando necesitaba refuerzos. "Yo soy cocinera, hacía viandas, comidas para eventos", explica ella. Sus hijos también "aportaban plata".

Nahuel, que fue el primero en apuntarse al programa de la Xunta para saltar el charco aunque no fue el primero en llegar a Galicia, era cocinero profesional y pastelero, trabajos que complementaba reponiendo en una juguetería. "En abril me llegó la propuesta, vi que era una oportunidad y me encontraron pasaje a finales de septiembre. Yo quería trabajar de lo que había estudiado, pero en Argentina está muy mal pagado y no hay ninguna seguridad. Acá puedes salir a la calle a la hora que quieras y no vas a tener problemas, en general. Allá te pueden robar o en el peor de los casos matar", dice un joven de 25 años que desde el 31 de septiembre es uno de los cocineros de la pizzería DeLaPiccola, de As Pontes.

Sofía, con 27 años, fue la primera en subirse al avión. "Me dieron el pasaje una semana antes y el 22 de septiembre estaba en Viveiro", dice. Trabaja de camarera en el Asador Carlos V y para ella es un sueño hecho realidad. "Siempre quise vivir en la playa", asegura.

Los dos habían estado en Galicia antes. La primera vez, con otro programa de la Xunta para conocer la tierra de sus antepasados, y la segunda, en 2018, de vacaciones familiares. Esta es la definitiva.

"Teníamos claro que con ayuda o sin ella íbamos a venir estando ellos acá", dice Cristina. Y la buena voluntad de los hosteleros ponteses hizo que el reagrupamiento familiar fuera fácil. "Mi jefa, Mari, fue la que dijo de traer a mis padres. Y nos hablaron de Amador, del Mesón O Martínez, que estaba buscando personal". Así se encajaron todas las piezas.

"Llevo un año y pico aguantando a base de extras. No encuentras gente para trabajar por ningún lado. Apareció el tema del Retorna Galicia a través de Cohempo y cuando vi que entre los currículos, me pasaron 30 o 40, estaban sus padres, ni lo pensé. La familia es para estar junta. Yo también fui emigrante. A los 13 años me fui a Inglaterra. Estaban mis padres allí y sé lo que es", dice Amador. Todo es cíclico. Una vez más.

Aún están aterrizando. Llegaron hace menos de un mes y están contentos y "agradecidos". Destacan la amabilidad de la gente y el entorno. "Todo Buenos Aires es cemento, pasar a esto es un choque", dicen, y bromean con que ahora su Obelisco es la chimenea. "Creo que no va a durar mucho", dicen, y beben más mate.

"Es una gran oportunidad"

Todo su mundo ha cambiado en unos meses tras "una gran oportunidad". "Solo podemos agradecer", dicen, aunque reconocen que "hay que aceitar la máquina" porque se encontraron algunos "problemillas" para desplazarse a As Pontes o a Viveiro –fueron los que serían sus jefes o sus arrendadores los que se encargaron por su propia voluntad– o que faltaban algunos papeles –Cristina espera por el DNI para poder empezar a trabajar–. Pero les restan importancia: "Vinimos muchísimo mejor de lo que se fue mi mamá".



Ayudas

Dos fundaciones se encargan de gestionar el programa. A cada retornado la Xunta le paga el billete de avión, le da garantía de trabajo de un año y una ayuda de 1.300 euros para establecerse.