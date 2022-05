Critican que un desbroce en Cospeito dañase un carballo centenario

La propietaria de una finca en Cospeito en la que hay un carballo centenario ha criticado los destrozos sufridos por este árbol a raíz del paso de un equipo de desbroce municipal por una pista aledaña a su terreno.

"Pasaron con la desbrozadora, levantaron el brazo y desbrozaron la copa del carballo, las ramas al lado de la pista", indica la afectada, que precisa que ahora no es el momento de podar y teme el efecto que estos daños puedan ocasionar en el árbol, cuya edad desconoce, "pero tiene que tener unos 150 o 200 años, ya que un vecino de la zona que tiene 96 dice que lo recuerda siempre así".

Su disgusto es mayúsculo, no solo por lo ocurrido o la "falta de sensibilidad" del Concello, sino por la relación especial que toda la familia tiene con este ejemplar. "Hace cinco años nos enamoramos de un carballo", recuerda, precisando que compraron esta finca en la parroquia de Bestar sin siquiera llegar a "abrir la puerta" de la casa en ruinas que había en la propiedad, que llevaba más de 25 años deshabitada, por lo mucho que les gustó el árbol.

Su conservación también ha sido clave en el proceso para elaborar un proyecto para rehabilitar la casa, e incluso preveían solicitar su inclusión en el Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia, al entender que cumplía los requisitos para entrar en la lista y gozar de la protección que esta otorga.

"Estaba perfectamente cuidado y desbrozado su entorno siempre, es majestuoso y tenía una copa simétrica, pero lo que ha pasado no creemos que tenga solución", explica la afectada, que ha avanzado que presentará un escrito en el Concello para que reparen los daños tratando el árbol y denunciará ante el Seprona los estragos y que no se les comunicase previamente el desbroce.

Desde el Concello lamentan lo ocurrido y aclaran que el equipo de desbroce no podía pasar por el camino por lo que usó la desbrozadora, al no disponer de otra herramienta, para retirar las ramas más bajas que estorbaban para el paso del vehículo. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, desde el Concello "foise comprobar o alcance dos danos" para posteriormente poder enviar operarios municipales en estos días que traten las ramas afectadas, si bien se precisa que el árbol "non debería ter ningún problema", al tiempo que se indica que "non é necesario avisar dos desbroces".