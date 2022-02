O lugar

Atópase ao pé da estrada LU-P-3102, a pouco máis de tres quilómetros da igrexa de Cadavedo e a menos de nove de Mondoñedo.

Innovación

Xusto ao lado do cristo instalouse un dos prototipos cos que se traballa para diminuír a incidencia da néboa na A-8, cuxo trazado tamén pasa ben preto do elemento.

Mellora

A firma Enel Green Power, responsable do parque eólico instalado alí, promoveu un proxecto para acondicionar o Cristo maila estrutura que o protexe das inclemencias meteorolóxicas propias do lugar.

Dúas familias, unha de San Pedro de Argomoso (Mondoñedo), e outra de San Bartolomé de Cadavedo, na Pastoriza, acudían a cotío aos montes da Farrapa para coidar o gando. era o seu punto de encontro e alí, no alto do Fiouco, nun estratéxico lugar dende o que seica se vía o fume de ambas vivendas, decidiron colocar un recordo imperecedeiro.

El año 1891 se hizo por Manuel do Campo de Cadabedo esta obra y por Antonio Ledo de Argomoso. Que recen con debocion un padrenuestro un credo o un acto de contricion dlante cualquiera d estas 4 imagenes, reza a inscrición que lembra aos promotores do Cristo do Fiouco, que máis dun século despois permanece como punto de peregrinación dos fieis.

E andados 131 anos, as dúas casas seguen a fumear, unha delas habitada por descendentes do promotor, e o cristo segue a ser unha sorte de marco entre as dúas parroquias, entre os dous concellos. Pero outras cousas cambiaron ben dende que as familias de Manuel e de Antonio ían alí co gando.

Segue a haber vacas pacendo rodeadas dunhas vistas para non esquecer, mais agora conviven co zoar deses viraventos xigantes que se perden entre a persistente néboa e co bruar intermitente dos vehículos que circulan pola A-8, alleos a este silandeiro e atemporal lugar.