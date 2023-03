Los psiquiatras creen que Sandamil tiene un trastorno mental, pero "sin relación" con el crimen

Los psiquiatras forenses encargados de evaluar el estado mental de Ana Sandamil tras la muerte de su hija reiteraron este viernes, en la vista oral en la Audiencia Provincial de Lugo por el asesinato de la pequeña Desirée Leal, que la madre y única acusada "no tenía completamente anulado ni el juicio de la realidad ni la voluntad de sus actos" la noche de autos.

La declaración de los psiquatras forenses es especialmente importante para la causa, habida cuenta de que el jurado tendrá que dilucidar si la acusada era consciente de sus actos en el momento en el que supuestamente le dio muerte a su propia hija, dado que la defensa plantea que Ana Sandamil fue víctima de un brote psicótico que la alejó de la realidad.

Los psiquiatras forenses encargados de la evaluación de Ana Sandamil reconocen en sus conclusiones que se trata de una persona que tiene "una enfermedad mental", un "trastorno de la personalidad", pero también opinan que su estado "afectó" al desarrollo de los "hechos de una manera parcial". "No tenía anulado completamente ni el juicio de la realidad ni la voluntad de sus actos" aseguraron en el juicio.

Reconocen que "una persona" con sus "rasgos de personalidad" pueden "desarrollar en algún momento algún síntoma psicótico ante situaciones de estrés" e incluso que "un desarrollo delirante entra dentro de lo posible". "No descartamos que en un momento previo" se produjese por parte de la acusada "ese desarrollo delirante", afirman los psiquiatras forenses, pero al mismo tiempo también precisan que no han encontrado "ninguna relación entre ese supuesto desarrollo psicótico previo y la muerte de la niña".

Desde su punto de vista, "no parece que la niña estuviese incluida" en ese delirio, relacionado más bien con los compañeros de Ana Sandamil en un curso que estaba realizando, por lo que opinan "no fue una muerte en un delirio de identificación". Según su criterio, los hechos se separan "de un homicidio psicótico".

Llegaron a esa conclusión después de apreciar aspectos como "una amnesia activa", porque la madre "se empeña en no recordar"; por "contradicciones en las declaraciones" y el hecho de que "dé una explicación" sobre lo ocurrido -la muerta accidental de la niña por una ingesta medicamentosa-. Estos "son datos que no casan con un homicidio psicótico", han considerado.

Desirée estaba viva cuando fue agredida y murió por asfixia, según un forense

Desirée Leal, la niña de 7 años asesinada en mayo de 2019, un crimen por el que está acusada únicamente su madre Ana Sandamil, estaba viva cuando fue agredida y murió por asfixia o estrangulamiento debido a la oclusión de los orificios respiratorios, según un forense que ha declarado en la quinta sesión de este juicio. Este profesional vinculado al caso ha declarado que la pequeña tenía "traumatismos en cinco músculos del cuello" y que no presentaba "lo que se entiende clásicamente como lesiones de defensa", ni en sus brazos ni en las manos. "Sin duda estaba despierta" en el momento de producción de las lesiones, ha remarcado en sala, y ha dicho que por las mismas es imposible inferir la posición de agresor y víctima. En todo caso, "más allá de la duda razonable la muerte es violenta homicida", ha hecho hincapié.

Este experto ha explicado, además, que el óbito se produjo entre las 4.40 y las 8.05 horas del día de autos.

La jornada arrancó con la testifical de una guardia civil del servicio de criminalística que recogió, junto a otra compañera, hisopos de la cría y de la madre. Se detectó la presencia de sangre en el zapato y en el calcetín de la niña, en un cojín y en el pijama de la acusada.

La primera parte de la quinta sesión se centró en dos elementos. El primero, el análisis toxicológico de las implicadas en la muerte de Desirée y la escena del crimen. El segundo, el análisis del teléfono y la tableta de la madre, donde los especialistas se ratificaron en su informe, por lo que esta parte se ventiló rápido. En el caso del otro estudio, del perfil de la madre encontraron los efectivos encargados restos orgánicos en su prenda de dormir y en el cuerpo de Desirée.

Una facultativa del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses ha declarado que los 0,03 miligramos de Trazodona, un antidepresivo, hallados en la sangre y en el contenido gástrico de Desirée, no sería un nivel tóxico y mucho menos letal para provocar el óbito. "La dosis letal, según la bibliografía, está entre 12 y 15 mg/litro en sangre", ha expuesto. En la orina de Desirée no había rastro del fármaco que sí tomó por vía oral. "No se encontró absolutamente nada en orina. No le ha dado tiempo a metabolizarlo y poder eliminarlo".

La menor, por tanto, no falleció en el momento de la ingesta. Dio tiempo a la absorción, a que el fármaco apareciese en sangre, pero sí, en cambio, falleció antes de ser capaz de empezar a expulsar lo consumido a través de la uretra. "La dosis hallada no era letal, aunque fuese una niña. La concentración era muy baja", ha remarcado esta química ante la atenta mirada del jurado popular.

La acusación popular no ve relación entre las ideas delirantes de Sandamil y el crimen

La letrada que ejerce la acusación popular en nombre de la Fundación Amigos de Galicia, Beatriz Pardo -del despacho de Francisco Lago-, aseguró este viernes, antes de entrar en la penúltima jornada del juicio, que las supuestas "ideas delirantes" de la madre, Ana Sandamil, "no guardan relación con el crimen". En declaraciones a los medios de comunicación, precisó que Sandamil "fue trasladada al hospital porque se había tomado un blíster de pastillas de Trazodona en un supuesto intento autolítico", pero "en los primeros momentos, nadie pensaba que estaba psicótica".

"Nosotros lo negamos con rotundidad", añadió, "discrepamos del diagnóstico de la doctora que la atendió". De hecho, dijo que fue diagnosticada de un "trastorno psicótico no orgánico y no especificado, un cajón de sastre. No es esquizofrenia, no es bipolaridad. Al no determinar ningún tipo de patología, dicen esto".

Según su criterio, "no hay ningún tipo de relación entre los supuestos delirios y la muerte de la niña. Nunca refirió que viese a la niña como un peligro para ella. Tampoco que escuchase voces. Empieza ahora a escuchar voces".

"No se hizo ningún tipo de indagación sobre las supuestas voces que escuchaba. Ya le digo yo que la primera vez que escucha una voz es cuando sabe que puede ser imputada por el delito de asesinato de una menor, lo más grave que contempla el Código Penal, y que podía enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable", dijo la abogada. "Es entonces cuando empieza a manifestar problemas delirantes y psicóticos", insistió. "No guardan relación las ideas delirantes que supuestamente padecía con el crimen".

Según la letrada, Desirée era "una niña que debía ser protegida por su madre. Se encontraba durmiendo con ella, y la última cara que vio esa niña fue la de su madre, matándola". "Tenía disposición absoluta sobre la niña. Le dio la vida y también se la quitó", concluyó, por lo que reiteró la intención de la acusación popular de reclamar prisión permanente revisable.

Psicólogas forenses vieron a Sandamil "coherente" y "lúcida"

Dos psicólogas forenses del Imelga que realizaron una evaluación del estado de Ana Sandamil después de la muerte de su hija, Desirée Leal, precisaron este viernes en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Lugo por el asesinato de la pequeña, que la madre estaba "conectada con la realidad, coherente y lúcida".

Realizaron esa evaluación, tal y como aclararon en sala ante el jurado popular, en el momento "inmediatamente posterior" a los hechos y la encontraron "congruente" y "consciente de la muerte de su hija", aunque "con alteraciones ansiosas", con conductas que "determinaban que era consciente de lo que acaba de pasar". Fue, indicaron, después de "un intento autolítico" -intento de suicidio-, mediante "la ingesta de medicación", que no tenía "potencial letal", porque "no podía provocarle la muerte", dado que había gente a su alrededor que "podía evitarlo".

En el momento de la evaluación, indicaron, estaba "conectada con la realidad", "coherente" y "lúcida". No apreciaron tampoco "ningún déficit" a nivel "intelectual". Si apreciaron en ella características "compatibles con un trastorno de personalidad". A preguntas de la acusación, reconocieron que esos rasgos "en algún momento" pueden derivar en una "respuesta violenta", aunque también precisaron que no es lo habitual.

En su personalidad si percibieron rasgos de "impulsividad", "irreflexión" e incluso "precipitación", con una "puntuación baja en deliberación". También detectaron que había "un conflicto altísimo, muy abierto con el padre". En su análisis también constataron "un desarrollo delirante previo a los hechos, pero en el que no estaba implicada su hija".

El padre de Desirée: "Lo sucedido es la trama de una película de terror"

El padre de Desirée, José Manuel Leal, dijo este viernes, a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, que lo sucedido en la casa de Muimenta y los hechos posteriores "son la trama de una película de terror", porque Ana Sandamil "sabía perfectamente lo que hacía" y su "círculo cercano" sigue protegiéndola "mentira, tras mentira". "La abuela materna declaró, en su día, que en ningún momento había visto sangre en mi niña. En cambio, le dijo a la Policía Judicial de la Guardia Civil que le había limpiado la cara, la sangre de la cara, porque no la quería ver así. Mentira, tras mentira de ese círculo cercano a ese monstruo".

El padre de Desirée. SEBAS SENANDE

"También quedó demostrado que el abuelo materno, en el lugar de los hechos, le dijo a la presunta asesina que no contestase a más preguntas de la Policía Judicial de la Guardia Civil sin presencia de un abogado. Allí ya se sabía todo lo que había sucedido. Fue toda una trama. Pienso que se les fue de las manos. Si tuviesen más tiempo, pienso que serían capaces hasta de enterrar el cuerpecito" de la niña.

En cuanto a la declaración de la psiquiatra que la atendió durante los casi tres meses que estuvo ingresada en el Hula, recordó que "simplemente se basa en lo que la presunta asesina le dice" e incluso "hace un diagnóstico sobre un trastorno psicológico meses antes de lo sucedido". "Cómo puede basarse simplemente en lo que dice la presunta asesina y dar una valoración, un diagnóstico, de cómo podía estar meses antes. Esta señora ¿es adivina? Esta señora tenía que estar destituida de inmediato de su puesto", añadió.

José Manuel Leal también acusó a la directora del colegio donde estudiaba Desirée de "mentir deliberadamente". Recordó que "en numerosas ocasiones" le pidió que lo avisase "cuando hubiese actividades extraescolares o actos a los que pudiesen acudir los padres", pero "nunca" lo hizo.

"La relación con ese monstruo, con la presunta asesina, era muy íntima. Me consta, por el resto de madres y padres que llevan a sus niños a ese colegio, que tomaban café juntas todos los días", precisó. "Para mí, esa señora también debería ser destituida de su puesto", dijo Leal.

También quiso mandarle un mensaje al jurado. "No tienen que pensar en mí, en la familia paterna. Que piensen en Desirée, en una una niña de siete añitos. Con toda la vida por delante. Inocente, llena de alegría, de amor, y que no está aquí".

"Espero que" Ana Sandamil "sea condenada a prisión permanente revisable", añadió, porque "ese monstruo sabía perfectamente lo que hacía".