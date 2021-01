O cribado de Vilalba trasládase ao venres e xa non se admiten máis participantes

O Concello de Vilalba informou este mércores de que xa non recolle máis solicitudes para participar no cribado voluntario a efectuar no pavillón municipal, debido a situación de "colapso" dos servizos sanitarios da Xunta polo aumento de casos en toda a provincia. Ademais, o Sergas cambia a data das probas, previstas para este voves, que se realizarán finalmente o venres de 16.00 a 21.00 horas.

O cribado diríxese a traballadores do sector servizos (comercio, supermercados, hostalaría, farmacias, gasolineiras, perruquerías...) ao entender que son os colectivos máis expostos. En total, faranse o venres 500 PCR. "É o cupo dispoñible por parte do Sergas, xa que a estas probas hai que unir as que realiza en Vilalba como calquera outro día a positivos e contactos directos", explica o consistorio nun comunicado.

O Concello ten ademáis o compromiso de Sanidade de que fará novos cribados nas próximas semanas se é necesario.



Dende o goberno municipal agradécese a elevada participación, “pois cremos que coa colaboración de todos os veciños e veciñas vamos a conseguir frear a cadea de contaxios e superar esta situación”.



O número de casos diagnosticados nos últimos 14 días son 121 en Vilalba, cun incremento importante nos últimos días. Actualmente, segundo datos do Servizo de Saúde, son 137 os casos activos.



As autoridades locais fan un chamamento ao cumprimento das normas e á responsabilidade individual para frear a curva de contaxios.