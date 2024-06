Criadores de ovejas en Terra Chá: "A este paso, en Galicia só quedarán granxas de leite"

A quien tiene hijos y ovejas, nunca le faltan quejas. Este dicho popular es secundado por muchos criadores que mantienen en pie una profesión en la que cada vez son menos. La dedicación, la estacionalidad del animal y la escasa profesionalización del sector son algunos de los motivos por los que resulta complicado hoy en día encontrar explotaciones ganaderas que vivan exclusivamente de la cría de este animal.

Pero las hay, y es por eso que la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica) presidida en la actualidad por el cospeités Luis Miguel Rivera— nació en el año 1994 con el fin de "crear sector e poder funcionar como unha vía de comunicación entre os gandeiros e a administración pública", tal y como explica Amaia Santamarta, la directora técnica de Ovica, una entidad que sigue en pie después de 30 años ayudando a pequeñas explotaciones.

Con un total de 180 socios de toda Galicia, Ovica logró expandirse creando su propio equipo de veterinarios especializados en ganado ovino y caprino, que lleva a cabo el programa sanitario en un gran número de granjas por toda la geografía gallega y que representan un importante número de cabezas.

"Estamos impulsando novos proxectos para solucionar os problemas dos gandeiros"

"Estamos impulsando moitos proxectos dentro da asociación para poder dar solución aos problemas e demandas dos nosos gandeiros", asegura la directora técnica, que afirma que para conseguir una ampliación de explotaciones, "a xente precisa un maior impulso por parte das institucións".

Según los últimos datos publicados por la Consellería do Medio Rural, la provincia de Lugo —siendo la más prolífica en el sector a la par que Ourense— contaba en 2020 con un total de 68 explotaciones de entre 50 y 99 cabezas de ganado y 37 de más de 100, con un precio medio de entre 60 e 120 euros cada una.

"Sendo das máis punteiras, se o comparamos con outras comunidades, estas cifras son unha miseria", sostiene Amaia Santamarta, que dice que Terra Chá es una de las comarcas donde más se mantiene "este traballo das ovellas, e o que é máis importante e máis raro, algúns viven exclusivamente delas".

Empezar de cero con 25 anos

Es el caso del propio presidente de Ovica, Luis Miguel Rivera, que decidió "lanzarse á aventura" hace ahora cinco años, cuando tenía 25, para continuar, al igual que su abuela, con las ovejas. Con el plus de que él buscaba profesionalizarse más, por lo que llegó a criar un total de 250. "Agora vendín bastantes porque non tiña tempo a todo e conto con 80, pero para min foi como empezar de cero en moitos sentidos", afirma el cospeités.

Las primeras las trajo a su casa, situada en pleno corazón de la Lagoa de Cospeito, directamente de Salamanca, de la raza Inra. "Animeime porque había moito terreo abandonado, e quería buscar unha alternativa", cuenta Luis Miguel Rivera, que reconoce que, a día de hoy, "é practicamente inviable dedicarse a isto en exclusiva se tes unha familia, porque o soldo que che queda é moi pequeno e os riscos son grandes".

Entre ellos, el hecho de que el cordero sea una carne que se consume en ocasiones especiales, como Navidad, banquetes y fiestas, por lo que "hai que estar atentos ao celo para ter todo a punto", dice Rivera.

"De seguir así, en Galicia só quedarán granxas de leite"

Él cree que la clave está en la unión, por lo que sería "moi conveniente que os criadores fixeramos piña". Mientras tanto, el presidente de Ovica asegura que, "ao igual ca min, moitos axudámonos da asociación para asesorarnos en moitos temas e manter en orde as axudas das PAC", pero reconoce que el sector ovino necesita un mayor impulso porque, "de seguir así, en Galicia só quedarán grandes granxas vacas de leite, e o resto desapareceremos".

Ana Pérez Boo: "Para min é unha forma de vida"

En el caso de Ana Pérez Boo, natural de la parroquia vilalbesa de Carballido, ella decidió poner a andar su propia explotación de ovejas hace 14 años, cuando su madre vendió sus últimas vacas. "Dábame pena ver unha casa de aldea sen animais, comprei dez e terminei xuntando 90 porque isto engancha", cuenta la ganadera, que dice que para ella su trabajo es más bien una forma de vida.

Ana Pérez Bo, ganadera vilalbesa. C.F.R.

"Isto non é cousa de estar oito horas nunha oficina, aquí estás durante todo o ano o tempo que faga falta, ou che gusta ou é imposible", asegura. Ella cree que la situación ha mejorado bastante, pero reconoce que hacen falta más ayudas.

Programa Da Escola á Granxa

"Eu penso que non vai ter continuidade a miña granxa, porque cada vez somos menos no rural", dice la vilalbesa emocionada. Hace apenas una semana, Ana recibió la visita de los alumnos del Ceip Plurilingüe Santa María do Valadouro a través del programa de la Diputación Da Escola á Granxa, por lo que los menores pudieron conocer de cerca su trabajo."Aos pequenos encántanlles, e oxalá algún lle collese o gusto e se interese de cara a un futuro", dice.

Programa Da Escola á Granxa en la explotación de Ana Pérez Boo. EP

250 ovejas y 50 cabras desde A Pastoriza

Desde San Cosme de Piñeiro, en A Pastoriza, Marcial García y Elva Jartín se hacen cargo de 250 ovejas y 50 cabras, además de contar con vacas en su explotación.

"Levamos máis de 20 anos traballando na gandería, e coas ovellas dende 2009, pero aquí hai que estar a todo, porque das ovellas e das cabras só é complicado vivir", declara Marcial García, que va acompañado siempre de sus perros, encargados de vigilar al rebaño en todo momento mientras su mujer y él están pendientes de todos los animales.

Marcial García, ganadero de A Pastoriza. C.F.R.

"Isto éche como unha enfermidade, porque unha vez que te metes no oficio non podes saír del, ten a súa parte boa e a súa parte mala", afirma el pastoricense.

"A min pagáronme 30 euros pola la de 250 ovellas"

La lana de oveja pasó de ser una fuente de ingresos a convertirse en un residuo incómodo, del que resulta difícil librarse, tal y como denuncian los ganaderos.

Aunque su uso es conocido en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, mantas, guantes, calcetines o complementos, lo cierto es que cada vez interesa menos y muchos reclaman un punto limpio donde poder depositarla, ya que contiene residuos tóxicos que les impiden desprenderse de ella por su cuenta. "A min pagáronme 30 euros pola la de 250 ovellas", asegura Luis Miguel Rivera.

Artesanía con lana local

Marta Seco, natural de Xermade y residente en Vilalba, más conocida como Velaiven, el nombre artístico que emplea como artesana, lleva 13 años realizando prendas con lana que le ceden de granjas locales.

Marta Seco, artesana de Xermade. EP

"Enseñoume a traballala unha señora de San Sadurniño. Díxome que era un oficio que estaba morrendo e eu quería darlle continuidade", afirma. La artesana dice que esto es "un hobby" para ella, pero siempre que puede lleva su arte "por aí, ás ferias e aos festivais".