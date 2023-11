Ignacio Criado asume tres nuevas áreas y Paula Vigo se queda Deportes

La dimisión de Elba Veleiro como regidora de Vilalba y la posterior investidura de Marta Rouco para sustituirla trajo consigo una reorganización en las áreas de gobierno entre los concejales socialistas.

Rouco asumió la alcaldía, pero no las áreas de Deportes y de Promoción da Saúde que llevaba Veleiro. La última desaparece, mientras que la parcela deportiva pasa a gestionarla Paula Vigo, que ya era responsable de Feiras e Mercados y de Educación, Infancia e Xuventude.

El acta que dejó vacante Veleiro pasó a ocuparla Ignacio Criado, para el que la nueva alcaldesa creó tres áreas nuevas. Estas son Dinamización Rural, Participación Colectiva e Calidade Ambiental. "Farase cargo do punto limpio e da promoción da reciclaxe, das actividades que temos previsto poñer en marcha nas parroquias e, e respecto á área de Participación Colectiva, será o enlace coas asociacións de veciños", explicó Marta Rouco.

Por otro lado, la propia alcaldesa vilalbesa asume, además de las competencias propias del cargo, las áreas que ya coordinaba cuando era concejala. Así, mantiene Servizos Sociais, Economía e Facenda e Igualdade.

"Xa estou afeita a traballar co departamento de servizos sociais e coñezo o seu funcionamento e eles a min, e despois o apartado de igualdade depende do CIM e este de servizos sociais. A área de Economía e Facenda quero seguir levándoa para seguir de preto as ordenanzas e tamén a elaboración do orzamento municipal", puntualizó Rouco.

El resto del equipo de gobierno, tanto los dos ediles socialistas restantes como los tres de Vilalba Aberta, mantienen las mismas responsabilidades.