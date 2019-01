Crear a través del objetivo

Es química y durante años se dedicó a la investigación en laboratorios de empresas o universidades. Pero la dificultad para conseguir becas y la obligación de vivir pegada a una maleta le hizo dar un giro a su vida cuando se quedó embarazada.

"Me planteé cambiar . No quería seguir marchándome", dice la pontesa Noela Penabad, que decidió convertir su mayor hobby, la fotografía, en profesión. Hoy, con los 41 recién estrenados y un año después de darse de alta como autónoma para empezar su aventura profesional, lo tiene claro: "Estoy encantada. Trabajar en lo que te gusta es lo más maravilloso que hay".

La fotografía siempre le gustó, ganó algún concurso en la universidad y llevaba un tiempo como aficionada haciendo cosas para amigos. Así que decidió apostar. "No tengo ningún título oficial pero he hecho muchos cursos, con fotógrafos muy buenos en España y a nivel internacional, como Bea Pastro o Fran Ruso", explica Noela, que empezó colaborando con su hermano, Diego Bermúdez, en la publicación Revival of the machine, que él dirige.

"Me llamaba para hacer fotos y empecé a lo grande, con marcas como BMW España o Ducati, y a raíz de eso me dije, si puedo hacer fotos para esta gente puedo hacer fotos en As Pontes. Fue un reto", explica Noela, que sigue colaborando con la revista, con sede en Madrid, al tiempo que impulsa su propio proyecto.

"Me di de alta a principios de 2018 como autónoma y el boca a boca está funcionando muy bien. La respuesta ha sido increíble", dice la pontesa, que aunque centra gran parte de sus trabajos en la fotografía infantil no descarta otras cosas. "No le digo que no a nada. De momento me desplazo o hago los reportajes en un estudio privado que tengo en As Pontes. Con el tiempo me plantearé un local comercial pero no he encontrado el adecuado", dice una fotógrafa que no deja de crear a través de su objetivo.

"Me gusta mucho el trabajo creativo y me gusta crear escenarios, el tema de la decoración, el atrezzo...", apunta, mientras destaca la importancia de cuidar el detalle y ofrecer un trabajo diferenciado. "La fotografía infantil es complicada, la de recién nacidos sobre todo. Tienes que tener mucha mano con los niños y mucha paciencia", explica, mientras avanza su nuevo reto profesional. "He entrado en la productora R3Visual", del también pontés Roberto.