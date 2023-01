Creación literaria a raudales

Su entusiasmo por construir historias no tiene fin. Treinta libros en poco más de seis años son las cifras que catapultan a la vilalbesa Sonia López Souto, vecina de la parroquia de Santaballa, como una prolífica escritora.

Pero aunque acumula miles de seguidores en varias plataformas de internet –en Wattpad, donde empezó, suma 57.000, muchos de ellos de Latinoamérica, pero también está presente en redes como Facebook, Instagram o TikTok, o en propuestas de reciente creación como Inkitt–, todavía hay gente de su entorno que desconoce esta faceta suya que nació de la mano de su otra pasión, la lectura.

"Tiña doce ou trece anos cando a miña nai me regalou un libro que mercara para ela e que se lle facía denso. Namoreime do libro e da saga enteira", cuenta Sonia, que de ahí dio el salto a escribir sus propios textos solo unos años después, con 15.

"Daquela só deixaba ler as historias á miña mellor amiga e a un curmán. Gustábanlles, el sempre me dicía que pese a ter só un par de personaxes e moito diálogo, enganchaban", asegura la escritora vilalbesa, que en 2015 decidió subir sus primeros textos a Wattpad, y un año después se animó a autopublicar a través de la conocida página web Amazon.

"O tema das editoriais é complicado, así que busquei esta alternativa que me está funcionando ben. Podo vivir disto", confirma Sonia, que desde su primera publicación ha ido sacando una tras otra sin descanso hasta llegar a una treintena.

La vilalbesa no le teme al folio en blanco, trabaja con varias novelas a un tiempo y siempre anota cualquier idea que le surge

Para alcanzar esta elevada cifra ha tenido que dedicar prácticamente todas las mañanas, de lunes a viernes, a escribir. Se trata de novelas históricas con tintes románticos que trasladan al lector hasta la mismísima Escocia. "Non recordo un momento da miña vida na que non me gustase o país, os clans, as guerras...", asegura la escritora, que pese a ese fervor no ha pisado todavía sus tierras, una asignatura que le queda pendiente.

Lo que sí ha probado es suerte en otras temáticas. Con novelas militares que publicó bajo pseudónimo. "E fixen algunhas historias de fantasía e contemporáneas", añade la vilalbesa, que consigue atraer fundamentalmente a los lectores a la versión digital de sus obras. "En papel vendo menos", confirma.

Pese a haber escrito una treintena de novelas en tan poco tiempo, no le teme al folio en blanco, ya que trabaja con varias publicaciones a la vez. "Agora estou coa segunda parte de tres historias diferentes. Se vexo que non se me ocorre como continuar, cambio a outra", explica, reconociendo que cada idea que se le presenta, la anota, "sexa a hora que sexa" y como si tiene que saltar de la cama.

Entre el amplio abanico de publicaciones, la que mayor éxito ha tenido es la saga Campbell, una aventura que se desarrolla a lo largo de más de 30 años de historia, y que la autora acaba de autoeditar en diciembre con escenas inéditas. A esta novela se suman otros títulos, como por ejemplo Fuego y corazón, que se puede encontrar entre los estantes de la biblioteca municipal de Vilalba.

¿Y cuál es el siguiente paso? "Intentar chegar ás librerías", dice Sonia, que no quiere dejar de crear historias, algo que le hace feliz a ella y a todos sus lectores.