Creación de élite

El sonido de la pelota amarilla rebotando contra las cuerdas de la raqueta y botando en la pista es familiar en As Pontes, al ser el tenis un deporte practicado en la localidad, con el impulso del Club de Tenis As Pontes y de su presidente, Paulino Fernández.

Una entidad con ganas de crecer, que da un paso de gigante con la incorporación de una sección de bádminton, llamada Club Bádminton As Pontes y respaldada por Rodrigo Sanjurjo Pose, presidente de la federación gallega y nuevo director técnico del equipo pontés. El proyecto echó a andar en enero con un núcleo formado por cinco jugadores de gran palmarés y de probada calidad con la raqueta.

"Quería tener un equipo de cierto empaque en la provincia de A Coruña ya que los clubs deportivos de nivel están concentrados en Pontevedra", apunta Sanjurjo, quien fuera presidente del Club de Bádminton de A Estrada durante 20 años, en los que la entidad creció hasta convertirse en el tercer equipo más laureado del panorama nacional.

Sara Sanjurjo y David Domínguez. EP

Del mismo proceden los cinco jugadores que forman a día de hoy la plantilla del nuevo proyecto pontés, Rodrigo y Sara Sanjurjo Rivas, Nikol Carulla y Hugo y David Domínguez, que ya consiguieron varias medallas representando a su nuevo club a nivel nacional e internacional.

Con esta idea, Sanjurjo apunta que "encontrar a una persona con la trayectoria de Paulino en los deportes de raqueta y con su ilusión fue algo primordial para elegir As Pontes como sede, además de su localización". Ante esto, Fernández aceptó la propuesta: "Oportunidades como esta non se poden rexeitar", indica, a la vez que afirma que es una noticia "moi boa para o club e para As Pontes, xa que así se contará cun novo deporte e moitas oportunidades de crecemento".

"Nuestro objetivo es crear un club con una gran base partiendo de cinco jugadores con experiencia y reconocimiento, que contribuyan al crecimiento de la entidad", apunta Sanjurjo, que explica que en septiembre empezarán con las escuelas deportivas para promover el bádminton en As Pontes y formar jugadores y jugadoras en la localidad. De hecho, Hugo Domínguez, residente en el municipio por estudios, será el entrenador una vez empiecen a funcionar.

Hugo Domínguez. EP

De cara a esto, el Club Bádminton As Pontes realizará, en los meses previos al inicio de curso, exhibiciones para dar a conocer el deporte e invitar a la gente a probarlo y a enrolarse en las filas del equipo.

No va a ser esta la única iniciativa de la entidad en sus primeros meses de vida, ya que la dirección del club tiene entre manos la organización de un torneo en verano en la localidad. Este servirá para introducir poco a poco al municipio en el panorama del bádminton gallego y para promocionar el deporte entre los vecinos.

Así, Sanjurjo y Fernández optan por un núcleo fuerte desde el inicio, con la filosofía de crear una base amplia y promover el bádminton en As Pontes para crecer y conseguir tener un equipo con un gran número de deportistas que apueste por lo local y a la vez consiga resultados al más alto nivel.