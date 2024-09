El CPI Virxe do Monte reclama que se cambie el horario del transporte el viernes

El claustro del CPI Virxe do Monte de Cospeito, con el apoyo de la Anpa, reclama a la Xunta que modifique el horario de recogida, en la jornada del viernes, de las ocho rutas de transporte escolar con las que cuenta el centro, ya que los buses tienen establecida su salida a las 15.45, 25 minutos después del horario real en el que finalizan las clases, a las 15.20.

Tanto desde el centro, que ha intentado reiteradas veces, sin éxito, que Mobilidade corrija la situación, como desde la Anpa, que remitió un escrito a Fapacel, explican que el problema se remonta a la aprobación de la jornada única en 2022.

No supuso un cambio en el horario (de lunes a jueves, de 9.15 a 15.45 y los viernes, hasta las 15.20), que no varía en todo el curso pero, por causas que desconocen, se encontraron con que este sí se aplica de octubre a mayo, pero en septiembre y junio se varía con un supuesto horario de verano que no existe.

La problemática afecta a unos 180 alumnos, desde infantil hasta secundaria, y al profesorado, todos obligados a quedarse fuera de la jornada lectiva, sin seguro que los cubra.

Desde la Consellería de Presidencia aseguran que el horario "responde á solicitude recibida no Servizo de Mobilidade, na que consta a entrada ás 9.15 horas e a saída ás 15.45 horas, de luns a venres durante os meses de xuño e setembro".