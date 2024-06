CPI Virxe do Monte de Cospeito: cinco décadas para recordar

A etapa escolar é unha experiencia única para cada persoa que a vive. Non hai dúas iguais. E se un só curso daría para infinitas historias que contar, que dicir cando se fala de medio século? Sábeno ben no CPI Virxe do Monte de Cospeito, onde andan a rebuscar nos estantes do pasado e tamén nos da memoria para festexar un aniversario que vivirá o seu día grande a comezos do vindeiro curso. Pero xa apunta maneiras.

Na entrada do edificio administrativo pode verse xa un amplo repaso a estas cinco décadas, que inclúe dende actas e diversa documentación ou cadernos de repaso ata libros, xogos, cassettes, vhs, vinilos, unha máquina de escribir Olivetti ou unha impresora dos 70, pasando por antigos traballos escolares e un longo etcétera.

Exposición do CPI Virxe do Monte. C.PÉREZ

Unha pancarta e unha placa conmemorativas, unha mostra de fotografías antigas, distintas chapas —escolléronse tres deseños entre os propostos polo alumnado— ou unha cápsula do tempo son outras das propostas para festexar este aniversario. E non faltará tampouco un vídeo sobre o centro elaborado polo alumnado de Dixitalización de cuarto de Eso que inclúe unha conversa con Rocío García Corbelle.

Alumnas que regresan como profesoras á Feira do Monte

A xefa de estudos e hoxe profesora de primaria, logo dunha longa etapa en infantil, foi a escollida por unha razón de peso. Antes de ser mestra foi alumna. "Teño recordos bos, moi bos desa época; vin en primeiro, dende a escola unitaria da Casablanca de Goá", conta Rocío.

Rocío: "Tiña claro que quería vir para aquí, non o dubidei; tiña o destino en Arzúa, pero vin en comisión de servizos e xa quedei, e aquí levo 17 anos"

Por esas casualidades que ten a vida, a que fora a súa mestra de infantil, Ángela Veiga, converteuse na súa compañeira á súa chegada ao centro como docente: "Ela era a xefa de estudos e ao marchar propúxome a min".

"Tiña claro que quería vir para aquí, non o dubidei; tiña o destino en Arzúa, pero vin en comisión de servizos e xa quedei, e aquí levo 17 anos", explica Rocío, que bota a vista atrás para analizar que segue igual e que non.

"Cambiou todo moito; a sala de profesores era antes a biblioteca, e onde hoxe está esta, era o comedor, pero o olor do edificio é moi característico, é o mesmo e tráeme moitos recordos aínda hoxe", asegura.

María: "Rocío e eu xa somos coma os mobles, pasamos aquí moitas horas e moitas cousas, persoais e laborais"

E séntese identificada con algunhas escenas do día a día, coma cando ve "os nenos de infantil subir con medo as escaleiras que hai para ir ás clases de música e de inglés". "Recordo esa mesma sensación, o temor a colarse polo furado", di.

Non son tan gratos os recordos da súa compañeira María López, tamén exalumna, que chegaba en sexto procedente da escola de Arcillá e nunca chegou a sentirse integrada.

"A experiencia foi regular; era tímida e a situación para incorporarse a grupos xa feitos non era fácil", recoñece, lembrando que, cando acudiu para recoller as notas de oitavo, lle dixo a seu pai: "Nunca máis volvo por aquí".

Parte da exposición do CPI Virxe do Monte. C.PÉREZ

"Tíñao clarísimo, e mira ti o que é a vida", explica a actual secretaria e mestra de infantil, a quen no seu momento lle pesou máis a proximidade á casa e a "ilusión" de poder facer as prácticas coa que fora a súa profesora de primaria, Maricel, á que "tiña nun pedestal", que "o medo a revivir a mala experiencia que tivera como alumna". E doce anos despois, está contenta coa decisión tomada.

Toda unha vida no CPI Virxe do Monte

"Rocío e eu xa somos coma os mobles, pasamos aquí moitas horas e moitas cousas, persoais e laborais", explican dúas testemuñas directas dos cambios no centro que, porén, non poden presumir de ser as veteranas. Ese título honorífico correspóndelle a Javier Fernández, o conserxe, quen, ao seus 56 anos, pode dicir que 40 deles os pasou entre esas paredes.

"Empecei con seis anos, fixera parvulitos en Sistallo e despois aquí primeiro con doña Esperanza", lembra un dos alumnos que estreaba o edificio en 1974.

Javier: "Estaba expectante, era un sitio moi grande e había moitos nenos, de todas as parroquias, e o comedor... se non eras bo comedor, aí pasábalas 'canutas' porque daquela facíante comer"

"Estaba expectante, era un sitio moi grande e había moitos nenos, de todas as parroquias, e o comedor... se non eras bo comedor, aí pasábalas canutas porque daquela facíante comer, no comedor paseino moi mal", relata, sen deixar pasar os bos momentos, como "xogar cos amigos".

Na súa casa había unha explotación gandeira e o traballo gustáballe, pero as dificultades para atendela sen axuda levárono a buscar alternativas. E así foi como hai 30 anos volvía ao colexio, onde estivo "contento sempre; en xeral é unha boa vida familiar".

E conta seguir ata que toque xubilarse? "Supoño que si, se me deixan, eu encantado; estou rodeado de xente boa, hai compañeirismo e teño experiencia coas trastadas", remata bromeando, para logo porse serio para aludir do "gratificante" que resulta "atopar exalumnos e que che falen e che recorden cousas".

Félix: "É unha etapa moi ampla, con recordos moi variados, enriquecedora para a miña vida"

Da pegada que un deixa tras de si fala tamén Félix Fernández, que tiña un primeiro contacto co colexio en 1979 e retornaba xa para quedar en 1982, ata a súa xubilación en 2015.

"É unha etapa moi ampla, con recordos moi variados", di este pastoricense asentado entre Cospeito e Lugo, aludindo ás moitas vicisitudes vividas, dende as reformas educativas que touco afrontar ata na propia convivencia do centro.

Mais o balance é satisfactorio, "enriquecedor para a miña vida profesional e persoal", pois ademais de profesor, foi "un máis dos pais de familia cos que me tocou relacionarme" e forxou relacións persoais "que en moitos casos hoxe perduran".

De máis de 600 alumnos a 221

O CPI Virxe do Monte conta este curso con 31 profesores e un total de 221 alumnos: 70 de Eso, 100 de primaria e 51 de infantil, dos que ao redor de 200 fan uso do comedor. No momento da súa creación sumou máis de 600 matrículas, con rutas dobres de transporte e o comedor cheo.

A creación deste Colegio Nacional de Educación General Básica, con "640 puestos escolares", recollíase no BOE do 28 de novembro de 1972 xunto á de outros oito centros en Lugo, entre eles o de Parga e o de Guitiriz.

A chegada da Eso en 1997 supuxo un dos grandes cambios, ao converterse en Colexio Público Integrado (CPI), o único creado na comarca chairega. Daquela levouse a cabo unha gran remodelación no centro.