Cova Pérez: "O libro empeza moi doce pero deseguido escurece"

Amar y destruir é o título do seu primeiro libro. Como naceu este proxecto?

Sempre me gustou escribir, desde nena. Empecei publicando a novela por capítulos na aplicación Wattpad e vin que a xente respondía ben, que se enganchaba, e mirei de poñela en papel.

Como foi o proceso para editala?

Púxenme en contacto coa editorial Círculo Rojo, que é das máis grandes de autopublicacións. Antes probei con editoriais tradicionais, pero non me convenceron as condicións. A historia do libro foi unha inspiración repentina que me entrou e escribino en seis meses, a ritmo dun capítulo por semana. E editalo levoume outros seis. Deron de alta o libro sobre o 20 de marzo.

Cal é o argumento de Amar y destruir?

É unha historia de ficción ambientada nos anos 80, en pleno auxe do heavy metal. Como fío condutor, ademais deste estilo de música, está o acoso escolar, que tamén está de actualidade, por desgraza. Os protagonistas son adolescentes, en busca da súa identidade, que é o que pasa nesta idade, que é máis importante o que pensan de ti os outros que o que ti queres ou buscas. O libro tamén mostra que as decisións teñen consecuencias; ás veces, moi graves.

En que xénero se inclúe?

Mestura varios. Amor, misterio, suspense... Empeza dunha forma moi doce, como dentro do xénero romántico, pero deseguido se escurece e iso sorprende a moitos lectores.

Tivo algunha inspiración persoal á hora de escribir a historia?

Ten un pouco de todo, ficción e realidade. A música que escoito normalmente é rock e vese no libro. E despois, os dous protagonistas son un pouco o reflexo do que a min me pasou. As dúas caras do acoso, a de resignarse, acatar e non facer nada e a contraria, a de rebelarse.

Como está sendo a acollida?

Moi boa. A portada, que deseñei eu, chama bastante a atención e á xente que o le adoita gustarlle e piden a segunda parte. Iso é un bo sinal, non?

Ten algunha obra máis en proxecto para que tamén vexa a luz?

Teño a segunda parte de Amar y destruir escrita e gustaríame algún día chegar a publicala. E o mesmo con outras cousas que teño escritas, pero pouco a pouco.

Tivo a oportunidade de presentar esta primeira novela na feira do libro de Málaga. Como foi a experiencia?

Moi boa. Círculo Rojo invítanos a todas as feiras que fan. Apunteime a varias, sortearon as prazas e terminei en Málaga.

Alí levou uns marcapáxinas artesanais feitos por vostede.

Gústame moito debuxar, pintar... No meu perfil de Instagram teño retratos e vou subindo todo o que fago. Tamén me gustaría sacar un libro de ilustracións.

Onde se pode atopar o seu primeiro libro?

Teño pendente crear unha páxina web propia, pero de momento está nas webs de Círculo Rojo, Amazon, La Casa del Libro e Fnac. E nas librerías físicas Pergamino de Vilalba e Amorín de Castro de Ribeiras de Lea.