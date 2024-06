Cospeito | A senda á Lagoa de Cospeito: o emblemático camiño que cumpre 18 anos

Conta a lenda que a famosa lagoa de Cospeito, unha das paraxes naturais máis visitadas da Terra Chá e mesmo de toda a provincia, albergaba anteriormente unha vila coñecida como Vila de Valverde.

Un día, un home para algúns, a mesmísima Virxe María disfrazada para outros, pasou por alí pedindo pousada para pasar a noite. Logo de moitas negativas, o forasteiro atopou unha casiña que o acolleu unha noite.

Pero a cousa non rematou aí. E é que o forasteiro mantivo unha acalorada discusión co home da casa, ao que acusou de mentireiro dicíndolle: "Tan certo é que tes becerros e vacas como que a vila de Valverde afundiu nas augas". Ese foi o momento no que a Vila de Vilaverde se converteu na lagoa que hoxe coñecemos.

Pero o que foi tomado como un castigo,tornou, pasados os anos, nun dos lugares máis emblemáticos e visitados do municipio de Cospeito. Foi por iso que, hai xusto 18 anos, o Concello decidiu poñer en marcha unha senda que comunicase o miradoiro da Terra Chá, o punto máis alto da capitalidade, coa lagoa.

"Queriamos mostrar a riqueza cultural do municipio"

"Pensamos en facer un percorrido que mostrase á xente a gran riqueza cultural que alberga o municipio, e que mellor que facelo dende os dous lugares máis icónicos que temos", asegura o alcalde, Armando Castosa, que explica que unha das primeiras medidas que se tomou logo da restauración da lagoa foi crear un centro de interpretación da mesma na propia entrada. "Trátase dun lugar de recepción de visitantes con forma de paxaro, onde se explica a historia e o hábitat deste importante lugar", conta Castosa.

Camiño de 2 quilómetros

Máis tarde, a senda, que suma preto de dous quilómetros de percorrido feito en pizarra e pedra, contou cun investimento total dun millón de euros nun comezo. Pasados os anos, o itinerario foi sumando diferentes elementos que a converten nun camiño con distintas pezas conmemorativas de Cospeito, como unha escultura dedicada aos policías moteiros ou un monolito en honor ao porco da ceba.

Tamén na praza, dentro do paseo, hai outro monolito erixindo o aniversario da asociación de mulleres rurais Cousas Nosas e, diante da casa do concello, unha fonte "moi singular e característica", en palabras do alcalde, feita de aceiro e coa simboloxía dunha ave, obra de Rafael Nadales.

Coñecer de preto a súa historia

Os que a visiten poden atopar ademais paneis explicativos para coñecer un pouco máis de preto a historia de Cospeito ata chegar ao centro de interpretación. "Non deixamos de agregar elementos á ruta, pola que pasan centos de veciños e visitantes cada día, e o traballo de restauración e mantemento tamén é moi importante", di o rexedor.

José Manuel Pena, o coordinador das últimas obras de rexeneración ecolóxica do humidal levadas a cabo poa Xunta na lagoa a través dos fondos europeos Next Generation e o proxecto 'Mil ríos Galicia', rematadas o pasado ano, explica que alí realizaron unha gran renovación e aclimatación do contorno.

Recuperar o bosque do río Guisande

Encargáronse de recuperar o bosque de ribeira do río Guisande, onde había moitas árbores mortas e enfermas, e renovaron a pavimentación do centro de interpretación. Tamén colocaron bolardos nos sendeiros para evitar que pasasen os vehículos e crearon dúas illas con hábitats de especies protexidas, entre outras cousas.

"Executáronse ademais escavacións para incrementar non só a superficie da lagoa, senón tamén a súa profundidade, ademais de restaurar as presas que serven para regular a entrada de auga ao humidal", expón Pena.

E así, tanto a lagoa como o camiño que chega ata a ela dende o miradoiro, experimentaron grandes cambios e incorporacións que fan deste espazo "un dos máis especiais da comarca", asegura o alcalde de Cospeito.

Cospeito, en 18 curiosidades

1. Ola

Os veciños da parroquia de Sisoi, en Cospeito, estrearon un novo centro sociocultural, que se habilitou xunto á escola unitaria da localidade.

2. De pequenos

O colexio público de Muimenta celebrou unha actividade gastronómica na que os alumnos elaboraron 300 filloas, un dos pratos con máis tradición da localidade.

3 ...E maiores

A asociación veciñal de Bexán homenaxeou a Jesús Rivas Ares, que cumpría entón 100 anos, sendo a persoa de máis idade empadroada no concello no ano 2006.

4. De premio

Feira do Monte acolleu a celebración do XIII Maratón de Fútbol Sala e Muimenta o V Open Hermo de Tenis, onde repartiron 1.800 euros para os gañadores.

5. Por escrito

O escritor de Roás Darío Xohán Cabana converteuse en académico numerario da Real Academia Galega en 2006, nun acto celebrado na Coruña. O alcalde non puido asistir e remitiu un telegrama de desculpa.

6. A anécdota

"Con traje y corbata sabes que estás listo para todo el día", dicía nunha entrevista o político Jaime Castiñeira, natural de Sisoi, que tamén falaba do seu gusto por ver escaparates ou ir cear ao Pajón.

7. De fóra

O actor cospeités Luis Tosar, escollido lucense do ano polos lectores do Progreso en 2006, deu o salto a Hollywood para gravar 'Corrupción en Miami'.

8. Protagonista

O mozo de Muimenta Avelino Basanta foi un exemplo de superación ao continuar en activo e loitar polo seu soño de chegar a piloto de rallies do Nacional despois de sufrir importantes limitacións físicas a causa dun grave accidente de tráfico.

9. Fume

Patrimonio descartaba a compra da torre de Caldaloba logo de varias propostas. Malia aos cambios de titularidade, a fortaleza segue en perigo.

10. Nubes e claros

A auga cercou o barrio de Matocobo, en Xermar, a causa das intensas choivas. Os veciños tiveron que empregar estradas alternativas durante uns días.

11. No bandullo

A asociación cultural Aquilino Iglesia Alvariño reuniu unhas 250 persoas na celebración da súa tradicional comida anual.

12. O titular

'Una vecina invertirá 222.318 euros en construir en la villa un tanatorio de 500 metros'. Cristina López Gómez presentou un proxecto no Concello para construír un tanatorio en Cospeito.

13. Industria

A Sociedade Urbanística Provincial reuníase cos 89 donos do terreo para facer o polígono de Feira do Monte, cuxas obras se anunciaban para 2007. Entregouse agora.

14. A Deus rogando...

Medio Rural impulsaba un ambicioso plan para renovar o regadío do Río Miño en 780 hectáreas en Cospeito (e Castro de Rei) cun investimento total de 4,6 millóns.

15. Soa ben

O grupo de folk de Cospeito Veria, creado en 2002, presentou en 2006 o resultado do seu primeiro traballo discográfico na sala Clavicémbalo de Lugo.

16. Con historia

Un equipo de exxogadores da SD Muimenta celebrou un partido amistoso para conmemorar os 25 anos de existencia da entidade.

17. Deportes

Santiago Crecente Campo, tenista do CT Muimenta, destacou especialmente ese ano por participar en varios torneos da provincia, sendo número un do equipo en varios campionatos.

18. Adeus

O CPI Virxe do Monte celebrou unha homenaxe ao profesor Benigno Vázquez Braña con motivo da súa xubilación para despedirse do docente, cunha dilatada carreira.