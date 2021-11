Cospeito se rinde al Porco da Ceba

Un año más y ya van 32 -solo interrumpidos en la edición pasada por la pandemia-, Cospeito se rindió al Porco da Ceba en una feria con buena afluencia de público, pese a que el tiempo no ayudaba, pero con una importante bajada en la participación de ganaderos con animales para la venta. De los casi treinta que se alcanzaron otros años, solo se llegó a siete esta vez.

"É importante non perder a tradición e manter viva esta feira, que leva 32 anos celebrándose", destacó el regidor de Cospeito, Armando Castosa, que aseguró que la participación de público fue continua "ao longo de toda a mañá" y "cun goteo constante", dijo, aunque destacó que las últimas informaciones sobre la subida de la incidencia del covid en todo el país también tuvieron su efecto, entre los asistentes y los propios ganaderos, una bajada de participación incrementada también, destacaban otras voces, por el paso del tiempo y los cambios sociales.

"Non deixa de haber un cambio na sociedade e é unha realidade que cada vez se crían menos porcos de ceba na casa e iso tamén inflúe, pero seguimos tendo todas as ganas de seguir mantendo esta feira e de preservar a súa esencia», valoró Castosa, que anunció que de cara al año que viene ya barajan ofrecer facilidades a los ganaderos que quieran participar como posibilitarles transporte para sus animales.

El vilalbés Fermín Cendán, de Goiriz, se llevó el primer premio del concurso, con el que se embolsó 180 euros. "Xa acadei moitos premios nesta feira. O primeiro é a segunda vez que o levo e é unha alegría", expresó el dueño del mejor cerdo de la feria. No consiguió vender el animal –las ventas no fueron fáciles para ninguno, pero destacaron que hicieron varios contactos– pero no se fue con las manos vacías.

María del Carmen Alvariño, de Goá, Cospeito, se llevó el segundo premio (150 euros) y Licinio Río, de Santa Eulalia de Rioaveso, el tercero (120 euros). La lista se completó con Manuel García, de Sarria, que se llevó el cuarto premio (90 euros) y el sexto (30 euros); Javier Verdes, de San Lorenzo de Árbol, en Vilalba, con un quinto puesto (40 euros), y Mónica Alvariño, de Goá, con el séptimo (30 euros).

En la cita, que estuvo amenizada por la agrupación local Asubíos da Chaira, que hizo bailar a casi todos los presentes, también se sorteó una pareja de cerdos y una cesta con productos donados por negocios de Cospeito. Hubo puestos para degustar pulpo y churrasco para poner fin a la jornada.