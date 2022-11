Cospeito réndese ao porco da ceba na súa lonxeva e tradicional feira

A capitalidade municipal da Feira do Monte, en Cospeito, rendeuse este sábado aos sabores do porco da ceba con motivo da súa tradicional feira monográfica, unha cita que segue sumando edicións, xa vai pola 33, como unha das máis lonxevas.

Aínda que a afluencia de público e de animais non é a dos comezos, foron moitos os veciños e os curiosos que se achegaron ata a carpa instalada para a ocasión nun fermoso e frío día de outono, no que puideron observar, comparar e, incluso, mercar algún dos exemplares criados con sumo mimo e coidado.

Mónica Alvariño co porco que levou o primeiro premio. M. M

Un dos que tivo a fortuna de vender o seu animal foi Luis Prado, de Santalla de Rioaveso (Cospeito), que acudía por primeira vez á feira. "O obxectivo está cumprido, vin vendela", dicía cun sorriso, sen ter moi claro se repetiría a experiencia. "Seguramente que volva, pero iso depende de como veñan os tempos, se seguen subindo non se pode cebar a perdas", explicaba, unha afirmación compartida con Benigno López, tratante de Sarria, que xa tiña experiencia nesta feira.

"Vimos desde antes da pandemia e hoxe repetimos, traemos catro cochos, pero de momento non houbo sorte", explicaba, indicando que habitualmente se despraza ata as feiras de Chantada, Friol ou Monterroso para facer tratos, uns negocios que tamén se viron mermados polo encarecemento da vida.

"O penso, o gasoil, a luz, todo está polas nubes. É unha cadea e a nós tamén nos afecta", indicaba, esperanzado en poder rascar polo menos un dos galardóns económicos do concurso. Unha recompensa que chegou finalmente en forma de quinto premio.

Benigno sumouse a un listado que encabezou a criadora Mónica Alvariño, de Goá (Cospeito), e cuxo exemplar foi elexido polo xurado, conformado por dous veterinarios, como merecedor do primeiro galardón valorado en 180 euros.

"É a primeira vez que levamos o primeiro premio, xa temos collido algúns dos outros", explicaba feliz, recoñecendo que non conseguira vender o exemplar, pero que "houbera moita xente" que se interesou por el.

"O bo destas reses é que se venden sempre. Agora ten dez mesiños e foi alimentado todo con produtos ecolóxicos", explicaba a criadora, ao tempo que lle daba cariños a ese porco da ceba que se converteu, unha vez instalado o cartel de gañador no seu carriño, no protagonista de todas as miradas.

Actuación de Asubíos da Chaira. M. M

O segundo premio foi para Luis Prado, de Santalla de Rioaveso (Cospeito), e completou o podio Emilio Lozano, de Oleiros (Vilalba). Tamén houbo dobre recompensa para Javier Verdes, de San Lourenzo de Árbol (Vilalba), que conseguiu situar dous dos seus exemplares como o cuarto e o sexto mellor. O último premio foi para Javier Losada, de Vilalba.

A música do grupo local Asubíos da Chaira conseguiu arrancar sorrisos e máis dun baile durante a xornada de feira e permitiu aderezar con melodías tradicionais as degustacións de produtos do porco. A estas, xa tradicionais, sumáronse un cortador de xamón e un posto de venda de hamburguesas elaboradas con carne de porco celta, unha das principais novidades.

Durante a entrega de premios, presidida polo rexedor de Cospeito, Armando Castosa, e na que tamén estiveron presentes outros edís e os representantes das casas comerciais colaboradoras, sorteouse unha particular cesta de Nadal nunha carretilla, que recaeu en Antonio Prieto, da parroquia vilalbesa de Sancovade, así como unha parella de porquiños, que lle tocou a Feliciano López, tamén de Vilalba, pero de San Lourenzo de Árbol.