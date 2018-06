Cospeito recurre el fallo sobre la luz de la cafetería de la casa de la cultura

El Concello de Cospeito presentó un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo en la que se revocaba el acuerdo de la junta de gobierno para liquidar unas facturas de la luz por valor de más de 56.000 euros que la administración local reclamó en 2015 al antiguo arrendatario de la cafetería de la casa de la cultura de Feira do Monte.

El regidor, Armando Castosa, informó de este paso en los juzgados en el pleno extraordinario de ayer, solicitado por el PSOE para abordar este tema. El recurso se presentó el 27 de abril, se admitió el 14 de mayo y se elevó al TSXG el pasado 1 de junio.

La sesión -convocada para las 14.00 horas y que comenzó con 20 minutos de retraso- fue larga y tensa, puesto que la propuesta de acuerdo presentada por los socialistas pedía depurar las posibles responsabilidades a la hora de hacer cumplir el contrato de alquiler -el cual duró 16 años y en el que, según el arrendatario, había un "acuerdo verbal" por el que él pagaba el consumo de gasóleo y el Concello el de electricidad-, y que pudieron suponer "unha perda patrimonial" para el Concello.

"Esta sentenza fai referencia a unha liquidación que se fai no 2015 e ten carácter retroactivo de catro anos. Desde 1999 ata 2011 supoñemos que non se reclamou porque está prescrito, pero que o estea xudicialmente non exime de que o Concello deba ter documentación e información ao respecto", expuso la portavoz socialista, Rosa Morán. Añadió entonces que "hai que saber se o arrendatario pagou a luz neses anos ou se o Concello pagou facturas indebidamente".

A esta petición de información se unió también la edil del BNG, Iolanda García Cabana, que reconoció que este tema le generaba "moitas dúbidas" y tildó de "chamativo" que tanto tesorería como intervención "non detectaran o incumprimento dos pagos ata que se fixo a liquidación do contrato" en 2015, y más teniendo en cuenta que "nos anos 2011 e 2012 se pediron créditos Ico e se iniciou un plan de axuste".

La oposición pidió depurar responsabilidades por el pago "indebido" de facturas y la "desidia" para controlar el contrato de alquiler

El incumplimiento "reiterado" del contrato, no solo en el apartado de las facturas sino también en la instalación de un contador por parte del adjudicatario, algo que, según Castosa, estaba incluido en el pliego de condiciones, centró buena parte del debate en el sentido de que el gobierno local actuó con "desidia", según la oposición. "Son poucas concesións as que hai no concello e esperar ao 2015 para darnos conta dun erro administrativo nun contrato do 1999 é unha gran desidia", dijo la portavoz nacionalista.

El regidor se escudó en la "falta de medios e recursos técnicos e humanos" que hubo en el Ayuntamiento hasta el 2006, así como en que ningún funcionario le notificó que hubiera ningún problema con el cobro de facturas y que "de ser así, que non haxa dúbida de que se cobrarían".

Castosa también negó rotundamente que hubiera un acuerdo verbal con el antiguo arrendatario de la cafetería de la casa de la cultura de Feira do Monte y apuntó que el Concello no está de acuerdo con el fallo judicial, por lo que se presentó recurso de apelación.

Así, en la votación del acuerdo propuesto por el PSOE, votaron a favor este y el BNG, mientras que los ediles del gobierno popular votaron en contra ya que "nestes momentos non procede cando é unha causa que aínda está aberta", dijo el regidor.