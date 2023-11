Cospeito, el mejor escaparate del cerdo

Feira do Monte se convirtió este sábado un año más, y ya van 34, en el epicentro del mundo porcino con la tradicional Feira do Porco da Ceba, una cita que, pese a que la crianza de cerdos por particulares va a menos, mantiene el tirón y citó a numeroso público.

"Cumpríronse as expectativas, tanto a nivel de produtores que viñeron á feira como visitantes, que seguen sendo fieis a esa cita", apuntó el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, que destacó que esta, "ademais do gando porcino, está adobada con outros ingredientes atractivos, como gastronomía con produtos típicos galegos ou filloas de Muimenta, degustacións dos produtos do porco e música". Para el regidor, todo ello convierte a Cospeito "no mellor escaparate na provincia para este tipo de animais".

Uno de los ejemplares que se pudieron ver en la feria. M. ROCA

El sábado se dieron cita en el recinto ferial 14 ejemplares de nueve criadores de distintos concellos, muchos de ellos ya auténticos veteranos en esta feria. "Vimos todos os anos", afirmó Mariflor Romay, que acudió con tres cerdos desde Outeiro de Rei. Y aunque ve "bastante ben" esta convocatoria, reconoce que le perjudica que "a xente xa non mata porcos na casa, nin cría, e as condicións que nos poñen para facelo non axudan".

En el mismo sentido se manifestó Antonio Yanes, de A Graña, en Abadín, respecto a las nuevas normativas que tienen que afrontar. Aún así, quiso ver con positividad su paso, un año más, por Cospeito, el cual resumió con una frase: "O que se vende, estase vendendo bastante ben".

Todos ellos participaron en el concurso que organiza el Concello para premiar los mejores ejemplares. El primer premio, dotado con 150 euros donados por Zoogando, fue para Mónica Alvariño Gil, de Goá, en Cospeito.

El podio lo completaron dos vilalbeses, Antonio Prieto Rouco, de Sancovade, y Javier Losada Lozano, de Lanzós, que se llevaron 120 euros, que aportó Piensos Pascual, y 80, donados por bares locales, respectivamente.

Los locales O Xugo, A Goleta, Rozas, Mirador, Bautista, Yáñez y Casa Paca también aportaron cada uno de los 60 euros adjudicados del cuarto al séptimo lugar, que fueron para Florentina Romay (Outeiro de Rei), María Josefa Basanta (A Graña, Abadín), Javier Verdes Puentes (Árbol, Vilalba) y Fermín Cendán (Goiriz, Vilalba).

Publico dutante la actuación de Asubíos da Chaira. M.ROCA

También hubo el sorteo de una cesta de Navidad y una pareja de cerditos, pasacalles de Asubíos da Chaira, la actuación de Os Bolechas y el festival de corales en la casa de la cultura.

El edil de Feiras y Mercados, Fernando Carreiras, que se estrenaba en esta cita, avanzó que para próximas ediciones se apostará "por seguir mantendo a tradición, pero dándolle un toque innovador para potenciar e promocionar máis a feira e abrila a toda Galicia".