Cospeito homenajea la cría tradicional porcina el día 25 en la Feira do Porco da Ceba

El Concello de Cospeito celebra el próximo sábado 25 la trigésimo cuarta edición de la Feira do Porco da Ceba, "unha feira de sempre, moi tradicional e ligada ás raíces da nosa terra", tal y como la definió ayer el alcalde, Armando Castosa, en la presentación de la cita.

El regidor destacó que se trata de una convocatoria que lleva más de tres décadas celebrándose de forma consecutiva -salvo en 2020, por la pandemia- y que supone "un homenaxe un animal que foi sustento de tantas familias en épocas de necesidad" y cuya cría "artesanal nos domicilios particulares" tiene una larga tradición.

Apuntó también que, pese a que esta práctica está decayendo, "a xente que realmente se dedica a esto considera esta feira como un reclamo" y que se mantiene la asistencia "dun número considerable de animais", como los casi 40 que hubo en 2022.

El recinto ferial, que estará todo cubierto, abrirá sus puertas a las 8.00 horas y los productores, llegados de distintos puntos de la provincia de Lugo, podrán acceder con sus animales hasta las 10.30. El Concello repartirá casi 600 euros en premios entre los mejores ejemplares. La entrega será a las 14.00 horas.

Así, el primer premio estará dotado con 150 euros, donado por Zoogando, mientras que el segundo será de 120, que aporta Piensos Pascual a través de su distribuidor en Vilalba Productos Agrícolas O Santo SLU.

Los 80 euros del tercer premio y los 60 de los galardones del cuarto al séptimo corresponden a las aportaciones de los bares de la localidad: O Xugo, A Goleta, Pizzería Rozas, Mirador, Bautista, Yáñez y Casa Paca.

También habrá degustación de los productos típicos del cerdo y expositores para la venta de artículos de alimentación o artesanía. El grupo local Asubíos da Chaira pondrá la nota musical y se sorteará entre los asistentes una cesta de Navidad y un regalo donado por Facenda Farruquiño.

La responsable de esta última, Sonia Romay; el edil de Feiras, Fernando Carreiras; Juan Expósito, de Zoogando y en representación de las comercializadoras; y Brais Cruña, del bar Bautista, en nombre de la hostelería, acompañaron en el acto a Armando Castosa, que avanzó que se mantendrá "esta esencia da feira nun futuro", aunque quizás se hagan cambios para adaptarla a los tiempos, "derivando cara a outras fórmulas máis innovadoras, relacionadas coa gastronomía máis especializada ou profundizando na parte cultural".

Actos culturales: espectáculo de 'Os Bolechas'

El programa de la XXXIV Feira do Porco da Ceba incluye un año más actividades culturales, que se celebrarán en la casa de la cultura de Feira do Monte. El espectáculo ‘Os Bolechas visitan en familia’ será uno de los platos fuertes, a partir de las 12.15 horas.



Festival de corales



La coral municipal Virxe do Monte actúa junto a otras dos formaciones a las 20.30.



Pabellón



Acogerá diversas actividades deportivas desde las 9.30.