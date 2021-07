Cospeito destinó 330.000 euros al arreglo de vías

El Concello de Cospeito acaba de poner fin a una serie de obras con el objetivo de mejorar el estado de diferentes vías de titularidad municipal, unos trabajos para los que se destinaron alrededor de 330.000 euros, procedentes del plan único de la Diputación y de una ayuda del Plan Marco de la Xunta de Galicia, con aportaciones de las arcas municipales.

Estas actuaciones, que se han ido ejecutando en las últimas semanas, benefician a las parroquias de Momán, Xustás, O Arneiro, Roás o Santa Cristina.

El primer paquete de obras -que contaron con un presupuesto total de 57.952,95 euros- permitieron mejorar los accesos desde la LU-113 al núcleo de Veiga de Pumar y al de Momán de Arriba, además del acceso a Costa Zapateira, en O Arneiro.

Unos 227.000 euros se destinaron al segundo paquete de obras, con el objetivo de mejorar varios tramos de pistas municipales. Entre ellas, la que une Roás con Ponte do Somo, que es "unha vía moi importante xa que enlaza coas dúas principais estradas do municipio, a LU-111 de Rábade a Moncelos e a LU-113, de Rozas a Abadín, e vertebra varias parroquias que dan acceso a diferentes núcleos de poboación", explicó el regidor, Armando Castosa, indicando que esta vía ya fue objeto de otras obras en dos fases anteriores.

Además, se mejoró la entrada a la carretera que da acceso a la iglesia de Santa Cristina desde la LU-P-1701; la vía que une la carretera de Roás con la de Rábade-Moncelos, en el barrio de Seixas; la que va a la propia iglesia de Santa Cristina, en el barrio de Vilasuso; o la que une la LU-111 con el núcleo de Paredes, también en Santa Cristina.

Por otro lado, se actuó en la carretera limítrofe con Begonte hacia la parroquia de Arcillá, una vía conocida como Entre Pontes; en la Rúa Rosalía de Castro de Feira do Monte, "que aínda que está no núcleo urbano tamén fai de circunvalación da propia vía principal do centro do pobo"; en la pista que da acceso a la nave municipal; en la carretera del barrio de Rebordelo, que une San Martiño de Lamas con Bestar, y el tramo que hay entre los barrios de Sixto y Grandela, en Arcillá.

CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD. "Estas actuacións buscan mellorar a seguridade e a calidade de vida dos veciños, non só dos barrios nos que se executan, senón tamén das outras parroquias, xa que son vías moi transitadas", explicó el regidor, recordando que desde el punto de vista económico "tamén son importantes".

Y es que muchas de estas vías soportan tráfico pesado debido a la importante actividad ganadera del municipio. "Se as pistas están en bo estado poden moverse con máis facilidade e rapidez coa maquinaria para facer os traballos agrícolas", indicó Castosa, quien también avanzó que durante la época estival se seguirá "traballando co equipo de riego municipal para facer as pertinentes rexeneracións onde sexa necesario".

Las obras incluidas en este proyecto permitieron mejorar "tanto con aglomerado en quente como con triple riego asfáltico" las diferentes pistas. "E aínda estamos pendentes de adxudicar outro lote máis", concluyó Castosa.