A Feira do Monte celebrou este venres por todo o alto as festas na honra da Virxe do Monte, nunha xornada que é festiva no municipio.

A cita comezou cunha misa solemne cantada pola coral municipal Virxe do Monte, trala que se celebrou unha animada sesión vermú amenizada polo dúo Tropical.

A formación musical repite á noite, logo dunha gran churrascada veciñal, para tocar na verbena xunto a JJ Compota.