Cospeito aprueba para 2022 un presupuesto de cercade 3,5 millones de euros

El Concello de Cospeito acaba de aprobar en el último pleno un presupuesto municipal para el 2022 de casi 3,5 millones de euros (3.438.032,66 euros), el cual el equipo de gobierno calificó de "equilibrado" y "realista".

"Trátase dun orzamento elaborado dende o rigor e que servirá de motor de desenvolvemento económico e social do concello, dando resposta ás necesidades dos veciños", aseguró el alcalde, Armando Castosa. Añadió que la planificación de los ingresos y los gastos se hizo "coa finalidade de efectuar unha política económica realista, eficiente e exhaustiva en canto ao control dos recursos municipais".

El importe del capítulo de gastos corrientes y prestación de servicios es de 1.891.050,39 euros, que servirán para atender los gastos derivados de la escuela infantil municipal, el SAF, la limpieza de edificios municipales, el suministro de combustibles y calefacción o el convenio con Sogama para el tratamiento de servicios.

También se dotan "os créditos necesarios para garantir a prestación dos servizos básicos aos veciños, como mantemento de alumeado público, recollida de residuos, saneamento ou abastecemento de auga", enumeró Castosa. En este apartado se contempla además un incremento respecto a años anteriores, que responde al aumento de gasto en contratos que fueron objeto de licitación en el 2021, como el del SAF, el de limpieza de instalaciones municipales y el de las escuelas deportivas.

"Ademais, contémplase unha previsión á alza polo incremento dos prezos da luz e que afectan ao alumeado público, Etaps, depuradoras... Tamén se ten en conta a posta en marcha das dúas áreas industriais, a ampliación do polígono de Muimenta e o novo de Feira do Monte, coa conseguinte prestación de servizos por parte do Concello", explicó el regidor.

El capítulo de inversiones se dota de una partida inicial de 158.835 euros, sin tenerse en cuenta los importes que le corresponden al Concello de otras administraciones, de los que "case a súa totalidade revertirán no apartado de investimentos reais". "Esta cantidade é similar á do 2021 e permitiunos no anterior exercicio facer obras por valor de máis de 1.200.000 euros", destacó Castosa.

INGRESOS. En este apartado se realiza una estimación "prudente" basándose en la recaudación del 2021 por los impuestos directos e indirectos, los cuales se "conxelan un ano máis", manteniéndose las tasas y precios de todos los servicios municipales.

En cuanto a las previsiones de financiación de otras administraciones públicas, "óptase por reflectir de inicio unicamente as transferencias das que se dispón soporte documental ou que se veñen recibindo con carácter periódico nos últimos exercicios, como o plan concertado ou convenios coa Xunta", dijo el regidor.

A diferencia de años anteriores, no se recogen las cantidades del plan único de la Diputación ni de Agader, pero sí subvenciones ya concedidas que tienen partidas con cargo al 2022, como las del proyecto del embellecimiento activo del parque periurbano, financiado por Agader, o de mejora de la Travesía Curros Enríquez y la Praza Maior, por la Consellería de Medio Ambiente.