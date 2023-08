Corte de tráfico rodado na Rúa da Pravia de Vilalba

O Concello de Vilalba acordou, con motivo dos días grandes da celebración das festas patronais de San Ramón e Santa María, pechar ao tráfico a Rúa da Pravia, na que tampouco se poderá estacionar.

O corte da circulación rodada será efectivo dende as 12.00 horas deste xoves 31 de agosto, festivo local e día de San Ramón, ata as 8.00 horas do sábado 2 de setembro, incluíndo así toda a xornada do día 1, que tamén é festividade local e é o día da patroa, Santa María.

Esta restrición únese á da Praza de Santa María, onde non se poderá aparcar ata o domingo, día 3 de setembro.